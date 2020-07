Lorella Cuccarini in lutto, lo straziante addio: “Non ci posso credere, continua a danzare tra gli angeli” [FOTO]

Lorella Cuccarini sconvolta per la prematura morte di Galyn Gorg

Mercoledì 15 luglio 2020 Galyn Gorg avrebbe compiuto 56 anni e invece è morta. Per tutti coloro che non la ricordassero la donna in questione era stata la prima ballerina ai varietà ‘SandraRaimondo Show’ e a ‘Fantastico’ al fianco di Lorella Cuccarini. E proprio l’ex padrona di casa de La vita in diretta, appena venuta a conoscenza della triste notizia, ha voluto ricordare l’ex collega per la prematura scomparsa.

La professionista romana, attraverso i suoi canali social ha scritto uno straziante messaggio d’addio, dimostrando per l’ennesima volta di essere una donna molto sensibile. “Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava…Sei stata una fantastica compagna di lavoro…Continua a danzare tra gli Angeli, Galyn…”, sono queste le parole della Cuccarini.

Lo straziante messaggio di Lorella Cuccarini

Al momento non è emersa nessuna informazione sulla causa del decesso di Galyn Gorg. Lorella Cuccarini si è detta molto dispiaciuta ed incredula per questa improvvisa perdita. Per tale ragione sul post condiviso su Instagram ha scritto anche: “Non ci posso ancora credere….Hai fatto parte di una bellissima pagina di vita…”. Un contenuto che presenta anche uno scatto delle due ex ballerine insieme.

Ma il messaggio d’addio dell’ex collega di Alberto Matano non è finito qui: “Voglio ricordarti così: tra una sala prove e l’altra eravamo davanti ai fotografi per la prima volta…Ancora non ci conosceva nessuno…”. Le parole della conduttrice Rai hanno trovato il pieno sostegno da parte dei follower che, oltre a lasciare dei likes si sono uniti al dolore della loro beniamina. (Continua dopo il post)

Chi era Galyn Gorg?

Galyn Gorg aveva trovato il successo e la popolarità alla metà degli Anni Ottanta quando insieme a Lorella Cuccarini faceva parte del corpo di ballo di Fantastico, il varietà condotto da Pippo Baudo. Successivamente è stata anche la prima ballerina anche dello show di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Dopo questa esperienza la 56enne si è cimentata anche come attrice ottenendo un discreto successo.

La Gorg infatti, ha recitato in pellicole cinematografiche e serie televisive molto famosi come Robocop 2, Twin Peaks, CSI, Lost e Le regole del delitto perfetto. Destino beffardo il suo perché è venuta a mancare proprio il giorno del suo compleanno.