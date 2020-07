Uomini e Donne da settembre due volte a settimana? “Fake news”: la verità sul dating di Maria De Filippi

Fake news su Uomini e Donne

Da un paio di giorni sul web e sui vari social network è iniziata a circolare una notizia su Uomini e Donne alquanto clamorosa. L’informazione dice che dal prossimo settembre fino ad ottobre il Trono classico ed over sarebbero andati in onda solamente due volte a settimana, precisamente giovedì e venerdì. In questo modo Mediaset avrebbe dato sazio alla soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno che sta segnando degli ascolti record in questa estate 2020.

Lo sceneggiato con Can Yaman, stando al rumor, doveva essere trasmesso dal lunedì al mercoledì. Dopo il malcontento dei fan è arrivata la secca smentita. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il giornalista Giuseppe Candela che, attraverso il suo profilo Twitter ha scritto: “Ovviamente la notizia su Uomini e Donne in onda solo due volte a settimana da settembre per dar spazio a DayDreamer è una fake news…”. (Continua dopo il post)

Ovviamente la notizia su #uominiedonne in onda solo due volte a settimana da settembre per far spazio a #DayDreamer è una fake news. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 15, 2020

Uomini e Donne andrà in onda cinque volte a settimana

In poche parole il dating show di Maria De Filippi non avrà nessun stravolgimento di palinsesto, quindi da settembre andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:45 sino alle 16:10. Dopo Candela anche il collega Francesco Canino ha voluto dire la sua sulla notizia che circola da un paio di giorni sul web.

Sul suo account Twitter ha postato il grafico del palinsesto autunnale di Canale 5 dimostrando che Uomini e Donne verrà trasmesso regolarmente nell’orario e nei giorni tradizionali. “Qualche furbastro, per aumentare visualizzazioni e click, leggendo la griglia dei Palinsesti Mediaset s’è inventato che Uomini e Donne andrà in onda solo metà settimana. Non è così!”, ha scritto il giornalista. Arriverà anche la secca smentita da parte della redazione del programma prodotto dalla Fascino? (Continua dopo il post)

qualche furbastro, per aumentare visualizzazioni e click, leggendo la griglia dei #PalinsestiMediaset s’è inventato che @uominiedonne andrà in onda solo metà settimana. Non è così. Uomini e Donne andrà dal lunedì al venerdì. #Daydreamer termina per sempre con 51 episodi. pic.twitter.com/004NKI5cMp — Francesco Canino (@fraversion) July 15, 2020

Che fine farà DayDreamer – Le Ali del Sogno?

Dallo scorso giugno al posto di Uomini e Donne sta andando in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca che sta ottenendo degli ascolti record. Lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir infatti, ha una media di 2,6 milioni di telespettatori e il 22% di share.

A settembre tornerà in onda lo storico dating show di Maria De Filippi, quindi che fine farà la popolare serie? Verrà trasmessa nel fine settimana oppure la seconda stagione la rivedremo al prossima estate?