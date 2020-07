Maria De Filippi presenta sua nuora, fidanzata del figlio Gabriele: “E’ molto carina…” [FOTO]

Maria De Filippi in vacanza

Da qualche settimana Maria De Filippi è ufficialmente in vacanza. La conduttrice Mediaset si trova nella sua villa di Ansedonia, in Toscana insieme al marito Maurizio Costanzo e al figlio Gabriele.

Non tutti sanno che la professionista pavese è una madre molto apprensiva e premurosa e in una recente intervista ha rilasciato delle dichiarazioni sul ragazzo che ormai ha 28 anni ed è felicemente fidanzato. Era il 2002 quando Queen Mary e il giornalista romano lo hanno adottato. All’epoca Gabriele aveva solo dieci anni, e grazie a lui la loro vita è cambiata completamente.

Queen Mary parla della nuora

In una recente intervista ad un noto magazine, Maria De Filippi ha parlato molto del rapporto con il figlio Gabriele, la nuora e del periodo di isolamento per il Covid-19. La conduttrice ha confessato che il 28enne convive con una ragazza molto carina.

“Passava il tempo in casa o al lavoro. Non mi sono preoccupata più di tanto, lui viene a cena da noi tre volte a settimana, lo vedevo e mi tranquillizzavo. È venuto tutto in maniera graduale, e vedendolo tanto sereno ho capito che va bene così. Quando mi ha presentato la sua ragazza, l’estate scorsa, ho fatto proprio la brava mamma. Lei è davvero molto carina, molto buona. Mi piace”, ha asserito la moglie di Maurizio Costanzo. (Continua dopo la foto)

Maria De Filippi e il rapporto col figlio Gabriele Costanzo

Nel corso della lunga intervista Maria De Filippi ha parlato anche di un problema che l’affligge da sempre, ovvero l’ipocondria. Mentre sul suo rapporto col figlio Gabriele ha detto che do non essere più in apprensione per lui. Poi ha ammesso che in passato ha un po’ esagerato perché gli è stata troppo addosso, rompendogli le scatole su tutto.

“Mi sono offesa, me la sono presa, certi suoi comportamenti mi sembravano profonde ingiustizie. Mi stupivo di certe sue reazioni. Noi siamo stati modelli impegnativi e io sentenziavo parecchio con lui. Non lo mettevo mai nelle condizioni di poter sbagliare. Poi un giorno lui mi ha chiesto espressamente di non dirgli ciò che sarebbe successo se avesse fatto questo o quello”, ha raccontato Queen Mary. Quest’ultima ha riferito anche che il figlio voleva essere libero, e lei si è resa conto che aveva ragione, quindi ha mollato il tiro.