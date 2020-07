Aggiornamenti su Tara e Cristian, lei prende una decisione drastica (FOTO)

Il matrimonio tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella è volto al termine e in queste ore sono trapelati degli aggiornamenti in merito. La coppia ha deciso di non parlare di quanto accaduto tra loro sui social, ma i fan continuano a fare domande.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, allora, ha deciso di soddisfare un po’ la curiosità dei fan rispondendo ad alcune curiosità. Nel dettaglio, la ragazza ha deciso di trasferirsi a Vicenza e di andare a vivere da sola. Vediamo tutti i dettagli.

La decisione di Tara dopo la rottura con Cristian

Nelle recenti Instagram Stories, Tara ha fatto degli aggiornamenti in merito alla rottura con Cristian. La fine di un matrimonio è sempre una questione molto delicata, pertanto, bisogna trattare tutto con le pinze. Approfittando di un momento di tempo libero Tara ha spiegato quali sono stati i cambiamenti apportati alla sua vita. In questi giorni è stata un po’ troppo impegnata a causa del trasferimento da Roma a Vicenza. La ragazza ha deciso di tornare nella sua città natale vicino alla sua famiglia.

La Gabrieletto, però, ha preso la drastica decisione di non tornare a vivere con i suoi genitori ma di continuare a mantenere una sua indipendenza. Molti fan, allora, le hanno chiesto se adesso si sente sola a non condividere la casa con nessuno, ma lei ha risposto in modo negativo. In realtà ha 6 amici pelosi, tra cani e gatti, che le danno un gran da fare e la tengono molto impegnata.

Gli aggiornamenti sulla separazione

Al momento, infatti, il suo obiettivo è quello di prendersi cura dei suoi animali e di pensare un po’ di più a se stessa. Nel video sugli aggiornamenti, Tara ha detto di aver riscoperto un po’ se stessa e di stare bene. Naturalmente non è semplice fare fronte a questo cambio di vita radicale, tuttavia, poco per volta sta imparando ad apprezzare l’essere tornata single. Tra i vari contenuti presenti nelle IG Stories della protagonista è trapelata anche una frase che lascia intendere che la causa della rottura sia Cristian.

Un utente, infatti, ha asserito di essere molto dispiaciuta per come siano andate le cose, ad ogni modo è convinta che nella coppia mancasse l’amore da parte di Gallella. Tara ha condiviso questo contenuto dimostrando di essere d’accordo con tali dichiarazioni.