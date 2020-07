Come sorelle, spoiler 22 luglio 2020: Cemal terrorizza Cahide

La seconda puntata della soap opera Come sorelle andrà in onda in prima Tv Assoluta su Canale 5 il 22 luglio 2020. Vedremo come si evolveranno le storie delle tre sorelle che solo grazie ad un invito si sono conosciute. Le tre protagoniste infatti, sono sempre state ignare del fatto di essere legate e hanno vissuto sempre ignare dell’esistenza reciproca. Adottate da famiglie diverse, hanno dovuto affrontare sfide difficili che le hanno messe a dura prova.

Una volta ritrovatasi grazie ad uno strano scherzo del destino, le giovani si sono trovate implicate in una storia a tinte noir. Nello stesso tempo, si sono confrontate con i drammi del passato. Nella prossima puntata di Come sorelle in onda mercoledì prossimo, vedremo cosa accadrà a Sinan, accusato di essere il responsabile della morte di Tekin.

Risvolti anche nella vita di Cahide, la vera madre delle ragazze. Una volta uscita dal carcere, continuerà a sostenere di essere innocente ma dovrà fare i conti con la perfidia di Cemal. Ricordiamo che oggi, mercoledì 15 luglio 2020, al posto della puntata in replica della soap Il Segreto, andrà in onda la prima puntata di Come sorelle.

Come sorelle anticipazioni terza puntata di mercoledì 22 luglio 2020

Tekin è stato ucciso e le indagini sono partite serrate. Ad essere sospettato della sua morte è Sinan. La polizia, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, capirà che il giovane è innocente. Una volta rilasciato, sarà invitato a non lasciare la città fino a che non sarà stato chiuso il caso di omicidio. Le anticipazioni della prossime puntata di Come sorelle svelano che Cemal riuscirà a convincere la madre delle ragazze, Cahide, a scendere a patti con lui. La donna non avrà altra scelta.

Proseguendo con gli spoiler della soap turca Come sorelle, vedremo Cahide accettare le condizioni di Cemal. Tutto pur di proteggere le sue adorate figlie, che ha riabbracciato dopo tanti anni. L’uomo però non rispetterà i patti e Cahide verrà a sapere da Gulistan che Cemal non ha intenzione di mollare la presa.

Una madre in trappola

Nella puntata di Come sorelle di mercoledì prossimo, Cilem e Azra avranno un incontro casuale, nel corso del quale Cilem giurerà vendetta. Nel frattempo, i debiti lasciati insoluti da Tekin preoccuperanno non poco; Grazie al sostegno di Refik però, Ipek inizierà a pagare una parte dei soldi dovuti.

Ipek non sa quanto Cemal sia pieno di odio, visto che farà distruggere la partita di olio pronto per la vendita. Come farà ora Cahide? Ricordiamo che le puntate di Come sorelle possono essere riviste su Mediaset Play.