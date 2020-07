Una Vita, spoiler 16 luglio 2020: Genoveva insospettisce

Nella puntata di domani, giovedì 16 luglio 2020 di Una Vita in onda su Canale 5 alle 14.10, vedremo Genoveva tornare al quartierino iberico ma con una inaspettata sorpresa. La Salmeron infatti si presenterà al fianco di un altro uomo, tal Alfredo Bryce. Susana e Rosina rimarranno scioccate, in quanto Genoveva ha appena salutato per sempre l’ex consorte Samuel, ucciso a sangue freddo dal perfido Cristobal.

Con il passare del tempo, si verrà a sapere che i due non sono animati da buone intenzioni. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Genoeva e Alfredo si spacceranno per imprenditori e convinceranno tutti i vicini ad investire i loro risparmi nella fantomatica Banca Americana, che si rivelerà presto una vera e propria truffa. Ad indagare sul loro conto ci penseranno Ramon e Felipe, ma faranno in tempo ad evitare una tragedia?

Una Vita anticipazioni puntata del 16 luglio 2020

Rosina e Susana hanno cercato di indagare su Genoveva, sparita improvvisamente dal quartierino dopo la morte di Samuel. La Salmeron ha giurato di vendicarsi di tutti coloro che non hanno aiutato il povero Samuel, reputandoli responsabili della sua tragica morte. Una volta celebrati i funerali dell’Alday, Genoveva ha fatto perdere le sue tracce, non prima di aver scritto una misteriosa lettera. Nella puntata di Una Vita di domani, si saprà la verità.

Nel frattempo, Antonito continuerà ad incolpare il padre per la sua chiamata alle armi. Stando alle anticipazioni di Una Vita, il giovane sarà ormai convinto che il suo destino sia in Africa, con grande disperazione di Lolita.

La svolta di Genoveva

Tutti nel quartiere sono sconvolti quando vedono la Salmeron arrivare al braccio di un altro uomo, che presenterà come suo marito. I dubbi saranno tanti. Come avrà fatto a sbrigare tutte le pratiche dopo la morte di Samuel e celebrare un matrimonio in piena regola? Stando alle anticipazioni di Una Vita, ben presto Felipe e Ramon capiranno che c’è qualcosa che non va.

Infine, nella puntata di Una Vita in onda domani, giovedì 16 luglio 2020 su Canale 5, Ursula dovrà accettare l’idea di chiedere aiuto dopo la sua cacciata di casa. Non è infatti stata una buona idea entrare di nascosto nell’appartamento in cui viveva con Cayetana. Saranno tanti i ricordi che la tormenteranno e che, giorno dopo giorno, la porteranno verso la pazzia. La ex istitutrice finirà per lavorare in un ristorante, ma questo lo vedremo nel corso delle prossime puntate dell’amata soap opera iberica capolavoro di Aurora Guerra.