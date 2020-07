Temptation Island: problemi di salute per Flavio Zerella, il racconto

Flavio Zerella ha dei gravi problemi di salute, l’ha confessato lui stesso sui social. Ecco di che cosa si tratta

Temptation Island: problemi di salute per Flavio Zerella

Flavio Zerella aveva partecipato alcuni anni fa a Temptation Island con la fidanzata Roberta Mercurio. Lui non si era comportato molto bene nel villaggio, ma lei ha deciso di dargli una seconda possibilità. La relazione tra i due è finita qualche mese fa e lui ha voltato pagina con un’altra protagonista del programma: Nunzia Sansone.

Nunzia ha affrontato il viaggio nei sentimenti l’anno scorso con lo storico fidanzato Arcangelo Bianco (stavano insieme da ben 13 anni), ma lui, oltre ad aver dichiarato di averla tradita, credendo di non essere ripreso dalle telecamere, ha baciato una single.

Tra loro è finita, mentre tra Nunzia e Flavio sembra che sia nata una favola.

Loro hanno raccontato proprio così la loro storia in una recente intervista: una favola in cui entrambi hanno scoperto cos’è il vero amore. La loro serenità, tuttavia, è stata turbata dai problemi di salute che Flavio sta affrontando. Ne ha parlato proprio lui sui social.

Flavio ha raccontato che sta attraversando un periodo molto delicato, complicato per la sua salute, non tanto per la febbre a 39 ma per altri problemi che non ha voluto spiegare. Ad ogni modo non vuole mollare e ha ringraziato pubblicamente Nunzia per la forza che gli sta trasmettendo. La compagna è molto presente e premurosa, lo tiene su di morale e lo supporta in ogni piccolo ostacolo. Una bella dedica per lei, anche in una situazione così difficile.

L’amore di Nunzia e Flavio

Nunzia e Flavio si sono conosciuti in un locale tramite amici in comune ma nessuno dei due era pronto ad un’altra relazione. Invece, da una semplice amicizia è nato poi l’amore. Flavio ha confessato che per la prima volta sente il bisogno della persona con cui sta, si sente diverso, rispettoso ed un vero uomo. Inoltre, sposerebbe Nunzia domani.

Ovvio che la loro storia è appena iniziata e i passi andranno fatti poco per volta, ma l’intenzione di entrambi è quello di formare una famiglia perchè credono che il sentimento che li lega sia unico. Nunzia dal canto suo ha rivelato che con lei Flavio è molto attento e non è per niente la persona che pensano gli altri. Infatti, lui è stato sempre molto criticato per il suo comportamento nei confronti della sua ex fidanzata. Voi che cosa ne pensate di questa coppia?