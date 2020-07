Beautiful, spoiler 16 luglio 2020: Emma ha un incidente

Arrivano puntuali le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 16 luglio 2020 in onda alle 13.40 su Canale 5. Thomas ha affrontato Emma, intimandole di non azzardarsi ad aprire bocca rivelando a Hope che Beth è viva. La Barber, dopo aver scoperto dello scambio di culle ascoltando una conversazione tra Xander e Zoe, ha intenzione invece di dire tutto ai genitori della piccola.

Nella puntata di Beautiful andata in onda oggi, Emma è stata minacciata da Thomas, che le ha promesso di fargliela pagare molto cara se solo oserà andare da Hope. Grazie all’arrivo di Pam, il giovane Forrester è stato chiamato ad ultimare una faccenda urgente. Emma ha colto al volo l’occasione per prendere l’auto e precipitarsi da Hope. Nel frattempo, Ridge ha cercato di convincere la Logan Junior a provare a dare una possibilità a suo figlio che, secondo il suo parere, è l’uomo giusto per lei.

Beautiful, anticipazioni giovedì 16 luglio 2020 su Canale 5

Emma ha deciso di dire tutto alla Logan e non vuole perdere tempo. Tuttavia, si è scontrata con la furia di Thomas, che le ha detto chiaramente di tacere: se non lo farà, sarà costretto ad agire con le cattive. Per nulla intimorita, la Barber ha fatto presente a Thomas che Hope saprà che Beth è in realtà Phoebe, la bimba che stanno crescendo Liam e Steffy.

Dopo l’intervento provvidenziale di Pam, Emma è corsa in auto verso Villa Forrester. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Thomas si libererà presto di Pam e prenderà la sua vettura. Inseguirà quindi la Barber che, per seminarlo, andrà alla massima velocità. Per lei ora nulla è più importante quanto rivelare tutto a Hope.

Thomas lascia morire la Barber

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Emma finirà fuori strada a causa dell’eccessiva velocità. Thomas vedrà tutta la scena e si spaventerà, almeno in un primo momento. Una volta sceso dall’auto andrà a vedere che cosa sia successo e si troverà davanti ad una scena straziante.

Emma respira ancora ma lotta tra la vita e la morte. Come raccontano gli spoiler di Beautiful, Thomas avrà una macabra intuizione. Se lascerà morire la Barber, Hope non saprà mai che Beth è stata data a Steffy sotto falso nome. A quel punto, il Forrester lascerà Emma in macchina, sperando che muoia e, con un sorrisetto sul volto, riprenderà l’auto per tornare a casa. Hope, ancora una volta, rimarrà all’oscuro della verità sullo scambio di culle mentre una ragazza morirà.