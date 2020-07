Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso genitori: è nata Viola Belle

Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso sono due volti molto amati dai fan della soap opera partenopea Un Posto al Sole. La telenovela è da poco tornata in onda in prima Tv assoluta su Rai 3 con le nuove puntate. Gli attori hanno ripreso a girare, ovviamente seguendo le normative sulla sicurezza e sul distanziamento sociale.

Oltre alle anticipazioni della soap, i fan di Un Posto al Sole sono sempre in cerca di curiosità sugli attori che animano Palazzo Palladini. Una bella notizia li farà felici, visto che è nato il secondo figlio di Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso. I due sono al settimo cielo e, ad annunciare sul suo profilo ufficiale Instagram il lieto evento, è stata proprio la neo mamma.

Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso hanno avuto il secondo figlio

Forse per fare un omaggio a Ilenia Lazzarin, l’attrice che interpreta Viola in Un Posto al sole, Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso hanno voluto chiamare la loro bimba Viola Belle. Si tratta del secondo figlio per la giovane coppia, che si è innamorata proprio sul set. La Piccinetti ha postato un dolce scatto sul suo profilo Instagram, nel quale compare con la neonata. Accanto alla foto, la dedica: ”Siamo già innamorati pazzi di te, piccola Viola Belle”.

Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso stanno vivendo la loro storia d’amore a gonfie vele, a differenza dei personaggi che interpretano nella soap Un Posto al Sole. Filippo è infatti ormai lontano anni luce da Serena Cirillo che, sentendosi messa da parte e non capita, si è avvicinata a Leonardo, decidendo di intraprendere una relazione seria con lui. Una scelta che, stando alle anticipazioni, non lascerà indifferente il Sartori.

Una coppia felice

Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso sono felicissimi per la nascita della loro seconda figlia. Sempre sul profilo social del volto di Arianna si legge: ”Michelangelo e Viola Belle, siete tutta la mia vita”, dopo aver dato il benvenuto alla piccola.

Qualche tempo fa, Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso avevano fatto intuire qualcosa ai loro fan. L’attore infatti, aveva scritto un post sibillino nel quale prometteva di avere in serbo una bella notizia. Finalmente, la curiosità dei follower è stata accontentata. Sul profilo Instagram, Tommaso ha scritto: ”Io e Samanta vi presentiamo la nostra bambina con immensa gioia”. Rispetto alla data di pubblicazione, la piccola Viola Belle è nata quattro giorni prima ma, come precisato dai neo genitori, hanno preferito passare un po’ di tempo lontano dai social dedicandosi solo alla loro bimba.