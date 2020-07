Il Segreto puntata 16 luglio 2020: Hipolito vuole sposare Emilia

Il Segreto andrà in onda con la puntata in replica il 16 luglio 2020 su Canale 5. Il cambio di programmazione di oggi ha fatto slittare l’episodio previsto di un giorno, ma già da domanti i telespettatori potranno tornare a vedere in replica l’emozionante prima stagione della soap opera capolavoro di Aurora Guerra, in attesa del gran finale.

Nell’episodio di domani de Il Segreto, Francisca verrà a sapere che la figlia Soledad ha commesso una follia. La giovane, non solo ha disobbedito ai suoi ordini raggiungendo Juan e continuando la storia d’amore con lui, ma si è anche fatta ritrarre nuda. La furia della Montenegro sarà incontenibile e giurerà a se stessa di farla pagare molto cara alla figlia. Nel frattempo, un imprevisto farà crollare tutte le certezze di Pepa.

Il Segreto, puntata di giovedì 16 luglio 2020 su Canale 5

Tristan ha capito di essere stato troppo severo con Pepa, che gli anche ricordato che è solo grazie alle sue cure se è ancora in vita. Vedendo quanto si stia prodigando per alleviare le sofferenze dei braccianti rimasti coinvolti nell’incidente al burrone, il capitano di scuserà con lei. Purtroppo, nella puntata di domani della soap Il Segreto, le condizioni di Leandro precipiteranno e l’uomo morirà. Tristan rassicurerà Pepa: non è lei la responsabile della tragica morte ma chi ha costretto i braccianti ad affrontare il pericoloso burrone della morte, ovvero Francisca.

Le trame proseguono con la decisione di Angustias di lasciare il centro di cura dove è stata portata e si avvarrà dell’aiuto di Felisia. Nella puntata di domani de Il Segreto, la moglie di Tristan continuerà con il suo diabolico piano. Nel frattempo, Pepa si sentirà in colpa per la morte di Leandro, anche se il Castro le offrirà il suo supporto, ringraziandola per la dedizione con la quale ha curato il pover’uomo. Soledad affronterà la rabbia di Francisca, che le dirà di aver trovato in ritratto nel quale posa senza veli.

Pardo e la proposta pericolosa

Proseguendo con la trama de Il Segreto, vedremo Emilia decisa ad affrontare Pardo, l’uomo che ha rapinato Raimundo. Il criminale le farà una proposta indecente in cambio della sua scomparsa. Cosa farà la Ulloa?

Infine, nella puntata de Il Segreto che andrà in onda domani, Giovedì 16 luglio 2020 su Canale 5, Hipolito si farà coraggio. Cotto di Emilia, le chiederà di diventare sua moglie offrendole un anello e il suo amore eterno. Purtroppo per lui, la risposta della Ulloa sarà assolutamente negativa.