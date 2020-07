Un Posto al Sole Anticipazioni 16 luglio 2020: Mariano tenta la fuga

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 16 luglio 2020 in onda alle 20.45 su Rai 3 vedono Mariano Tregara non arrendersi nemmeno davanti alla trappola organizzata da Nicotera e provare a fuggire. Ci saranno attimi di vera tensione, soprattutto per Eugenio e Susanna, che si esporranno in prima persona. La situazione si ripercuoterà anche a casa Nicotera, dove Viola sarà assalita dai dubbi sulla sua relazione.

Nella puntata di domani della soap opera partenopea Un Posto al Sole inoltre, finalmente Guido e Mariella comunicheranno i nomi dei testimoni. Qualcuno resterà molto male. Inoltre, Serena e Leonardo torneranno dalla loro fuga romantica e la Cirillo inizierà a riflettere. Lo stesso sarà per Filippo, che roderà di gelosia vedendo i due insieme.

Un Posto al Sole spoiler puntata del 16 luglio 2020

Dopo il fallimento dell’attentato organizzato dal clan, Nicotera deciderà di agire e organizzerà un bliz atto ad arrestare Mariano Tregara. Al suo fianco ci sarà Susanna, agguerrita più che mai. Il magistrato vuole chiudere presto il caso, ma il boss non è dello stesso parere, tanto che non si arrenderà nemmeno davanti agli agenti, tentando una fuga disperata. Le anticipazioni di Un Posto al Sole svelano che Viola sarà molto adirata con il marito, in quanto non sopporterà più il fatto che si metta continuamente in pericolo per amore del lavoro.

Proseguendo con gli spoiler di Un Posto al Sole, sappiamo che Viola mediterà sul da farsi, stanca di sentirsi messa da parte. Non sarà un periodo facile per la coppia. Intanto, Serena tornerà a Napoli dopo aver raggiunto Leonardo in Sicilia. La Cirillo ha deciso di fidanzarsi con lui dopo la separazione da Filippo che, dal canto suo, sembra essersi avvicinato molto alla gioviale skipper. Tra Serena e l’Arena inizierà una vera e propria relazione?

Guido e Mariella scelgono i testimoni

Al contrario di Serena e Filippo, ormai al capolinea, Guido e Mariella sono prossimi alle nozze. I due però si sono messi nei pasticci, chiedendo a troppi amici di accompagnarli all’altare, temendo di fare un torto a qualcuno. Nella puntata di domani di Un Posto al Sole, i due faranno la fatidica scelta e comunicheranno i nomi dei prescelti, sapendo che qualcuno dovrà farsi da parte.

Infine, nella puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda domani, giovedì 16 luglio 2020 su Rai 3, Filippo capirà di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Serena, anche se non saprà dare loro un nome. Di certo, sarà geloso di Leonardo.