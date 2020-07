Temptation Island, sospetti sulla lealtà di alcune coppie. Ecco l’indizio

Sospetti sulla lealtà

Anche quest’anno Temptation Island sta riscuotendo un enorme successo. La prima coppia ad essere andata via è composta da Alessandro e Sofia. Entrambi non sono stati fedeli in passato, ma hanno sempre perdonato i tradimenti dell’uno e dell’altra. Secondo quanto circola su internet, pare che si siano lasciati definitivamente dopo un paio di giorni.

Per averne la certezza, non ci resta che attendere l’ultima puntata. Da qualche ora si dice che alcuni membri del cast stiano recitando un copione per raggiungere la popolarità. Tra questi ci sono Ciavy e Anna per dei dettagli che non sono passati inosservati.

Ciavy conosce Daniele, ex di Giulia

I sospetti sulla lealtà di alcune coppie del cast sono emerse in seguito alla visione di certe foto sul web. Ciavy, il fidanzato di Valeria, non è riuscito a conquistare i telespettatori per i suoi modi di fare. Ha dichiarato di aver tradito la compagna, in quanto non sa se la ama ancora.

Le sue parole hanno spiazzato la diretta interessata che si sta lasciando andare tra le braccia del tentatore Alessandro Basciano. Molti sperano che possano lasciare insieme il reality. Gli utenti social più attenti hanno notato che Ciavy è un amico di Daniele Schiavon, ovvero la scelta della tronista Giulia Quattrociocche.

A confermare ciò sono gli scatti che ha condiviso nel suo profilo Instagram. Il pubblico ha iniziato a farsi qualche domanda, dal momento che non può trattarsi di una casualità. Per questo motivo si sta ipotizzando che i partecipanti siano davvero alla ricerca della visibilità, ottenuta grazie alle giuste conoscenze.

Filippo e Anna sono amici?

Un altro dettaglio che sta facendo discutere è anche la foto della fidanzata Anna con il conduttore Filippo Bisciglia. E’ stata scattata a una serata, ragion per cui potrebbero essersi incontrati per puro caso. Tuttavia sembra che tra loro ci sia una certa affinità, dunque si pensa che probabilmente ci sia un vincolo di amicizia.

A prescindere da tutto, la donna è al centro delle polemiche per un piano che sta attuando a discapito di Andrea. Vuole farlo ingelosire con il tentatore Carlo, affinché lui si decida a sposarla e darle in figlio. Il ragazzo ha scoperto le reali intenzioni, quindi porterà avanti il gioco fino alla fine.