Uomini e Donne, l’annuncio del fidanzamento di un’ex partecipante

L’annuncio del fidanzamento

Uomini e Donne è un programma ideato da Maria De Filippi, affinché i partecipanti possano trovare l’anima gemella. Molti sono riusciti a scoprire il vero amore al punto tale da compiere dei passi importanti. Clarissa Marchese e Federico Gregucci, per esempio, sono coniugi da qualche anno e da poco sono diventati genitori.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo vivono sotto lo stesso tetto con la piccola Bianca e i figli nati dalle rispettive relazioni precedenti. Nessuno avrebbe mai scommesso su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in passato, ma attualmente in tanti si sono ricreduti. Purtroppo non tutti hanno la fortuna di trovare la persona giusta nello studio, però all’esterno le cose sono andate diversamente per Irene Capuano.

‘Il fidanzato conosce molto bene Lorenzo’

L’annuncio del fidanzamento non è stato fatto da Irene, ma da terzi in seguito alla visione di alcuni particolari sul web. Sono convinti che abbia una relazione con un caro amico dell’ex tronista Lorenzo Riccardi. Si tratta del giovane Christian Galletta, gestore della concessionaria CG MOTORS SRL, nella quale vende e noleggia auto.

Non si sa altro sul suo conto, poiché è estraneo al mondo del gossip. Si dice che si siano conosciuti grazie a Lorenzo, con il quale Irene è rimasta in buoni rapporti per via di Claudia Dionigi. Infatti una volta terminato UeD le due ex corteggiatrici non si sono perse di vista. Gli utenti social più attenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato.

In pratica Irene ha pubblicato diverse Instagram Stories della sua vacanza in Sardegna e non ha mai mostrato con chi si sta godendo i giorni di relax. In una, però, ha ripreso in parte Christian. I follower sono contenti per lei, poiché ha riacquistato il sorriso dopo la fine della relazione con Luigi Mastroianni.

Luigi e Mara stanno insieme?

Se Irene si sta divertendo in compagnia di Christian, Luigi non sta facendo sapere nulla della vita privata. Tempo fa è stato beccato a cena con Mara Fasone, anche lei ex tronista del programma. I fan non hanno saputo più nulla, dunque hanno dato per scontato che non sia scoccata la scintilla. Sui social condivide solo la quotidianità con il fratello minore e la passione per la musica.