Tina Cipollari, avete mai visto la sorella? Eccola, le somiglia tanto (Foto)

Tina Cipollari è la vera e propria star di Uomini e Donne. Il suo ruolo di opinionista che, ormai, ricopre da molti anni l’ha resa nota al pubblico televisivo. Tra chi la ama e chi, invece, non tollera i suoi scatti, la bella Cipollari ha fatto parlare molto di sé, negli ultimi mesi, per l’inizio di una relazione con un noto imprenditore fiorentino. Il matrimonio con Kiko Nalli, infatti, è finito da tempo.

Tina Cipollari, non tutti lo sanno, ha anche una sorella maggiore che, a dire il vero, le somiglia davvero molto. Alcune sue foto stanno facendo, in queste ore, il giro del web portando i fans, inizialmente, a credere si trattasse di una sosia della Cipollari. Nulla di tutto ciò! Trattasi della sorella Annarita con cui Tina pare avere un rapporto davvero particolare. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Annarita, la sorella di Tina Cipollari

In queste ultime settimane, Tina Cipollari si è trovata più volte al centro del gossip. Lo è stata per la fine, ormai quasi certa, del suo rapporto con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara, per la fine del suo matrimonio con Kiko Nalli e per le varie peripezie con Gemma Galgani di Uomini e Donne. Oggi pare che la bella Tina lascerà il ruolo di opinionista per diventare una tronista.

Nelle ultime ore, però, sono trapelate in rete alcune foto della sorella maggiore di Tina Cipollari, Annarita, che in molti hanno scambiato per una sosia della vamp. La somiglianza, infatti, è davvero impressionante ed è chiaramente sotto gli occhi di tutti. Bionda, bella, con la stessa espressione: insomma, vere e proprie sorelle. (Continua dopo il post)

Chi è Annarita

Annarita è, come anticipato, la sorella maggiore di Tina Cipollari. Una sorella con cui la vamp di Uomini e Donne ha fatto molto spesso i conti al punto di accusarla, diverso tempo fa, di essere gelosa di lei e del suo successo. Alla replica della sorella era seguito un periodo di silenzio tra le due e una successiva riconciliazione. Le tensioni sono poi tornate con la fine del matrimonio di Tina, presa malissimo da Annarita.

Tra un’accusa e l’altra, la sorella di Tina Cipollari è tornata alla ribalta negli ultimi mesi quando si è espressa su Ambra Lombardo, compagna di Kiko Nalli. La donna ha affermato che Ambra non le piace per nulla ma che in famiglia, in generale, non è ben vista da nessuno, nemmeno da Tina e dai figli.