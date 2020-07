Gigi D’Alessio, il gesto social che mette il passato alle spalle (Foto)

Dopo la fine del suo primo matrimonio, Gigi D’alessio ha trovato un altro grande amore nella bella e giovane Anna Tatangelo. Una storia molto discussa la loro, specialmente all’inizio ed in particolare per la differenza d’età che li separava. Oggi, l’idillio d’amore con la cantante di Sora, da cui è nato anche il piccolo Andrea, è però completamente finito.

Tra l’attribuzione di vari flirt da una parte e dall’altra, per Gigi D’Alessio non deve essere stato semplice superare quest’ennesima separazione. Anna Tatangelo, in effetti, avrebbe dovuto essere la sua compagna di vita ma alla fine così non è stato. Adesso, però, l’uomo pare aver messo definitivamente il passato alle spalle. La dimostrazione sarebbe un gesto sui social. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Gigi D’alessio e la fine della storia con Anna Tatangelo

Ormai è certo: la storia d’amore che per anni ha legato Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è ormai un lontano ricordo. Tra i due, se già una volta (nel 2017) c’era stato spazio per una riappacificazione, non c’è alcuna possibilità di un ritorno di fiamma. Le cose non andavano bene, a dire il vero, da diversi mesi. Si vociferava di una crisi incontrollabile, di un amore finito, di nuovi fidanzati mediante l’attribuzione di diversi flirt in particolare alla Tatangelo.

Gigi D’Alessio, però, è sempre stato un po’ in disparte e non ha mai detto chiaramente la sua su quello che stava succedendo nella sua vita privata. A volte, però, i gesti valgono molto più delle parole ed è quanto deve aver pensato il cantante partenopeo per chiarire, una volta per tutte, che la storia con l’ex compagna è ormai terminata anche dentro al suo cuore.

Il gesto social

A chiarire definitivamente a tutti di sentirsi single è stato lo stesso Gigi D’Alessio. Per farlo ha scelto i social e non c’è stato bisogno di scrivere alcunché ma semplicemente di cambiare una foto. Chi segue il cantante partenopeo, infatti, sa bene che nel suo profilo svettava una bellissima foto di coppia in cui appariva insieme all’amata Anna. Una foto caricata a novembre 2019 che è rimasta lì fino a pochissimi giorni fa.

Gigi D’Alessio, infatti, ha deciso di rimuoverla. Così facendo ha ribadito di nuovo la sua separazione dalla Tatangelo. Adesso, nella foto profilo di Instagram, appare da solo in una foto con un cappello in testa e un sigaro. Un gesto inequivocabile il cambio di foto profilo per dire tutto.