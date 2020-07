Riccardo Scamarcio si è sposato e sta per diventare papà per la prima volta

Archiviata per sempre la lunga storia d’amore che l’ha visto legato all’attrice Valeria Golino, Riccardo Scamarcio ha decisamente voltato pagina. Adesso tutte le sue attenzioni sono rivolte al suo nuovo amore, Angharad Wood, da cui presto riceverà il regalo più bello che si possa ricevere: un bambino.

La notizia è trapelata con un po’ di ritardo dal momento che la gravidanza pare ormai giunta quasi al termine e che Riccardo Scamarcio, dunque, sia ad un passo dal diventare papà. Per l’attore, 40enne, sarebbe la prima paternità mentre per la compagna, di 6 anni più grande, si tratta della seconda gravidanza.

Riccardo Scamarcio, una gioia incontenibile

Per Riccardo Scamarcio questo è indubbiamente il periodo più bello della vita. Il noto attore, desiderio incontrastato di moltissime ragazzine, sta per diventare papà per la prima volta e la cosa pare renderlo davvero felicissimo. E come dargli torto? La bella manager londinese con cui è impegnato ormai da oltre un anno sta per renderlo padre ed il parto dovrebbe anche essere alle porte dato che la gravidanza avrebbe superato l’ottavo mese.

E non è tutto! Riccardo Scamarcio, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe anche sposato in gran segreto la sua compagna che sarebbe, quindi, ora sua moglie. Un matrimonio che si sarebbe svolto nel più assoluto riserbo e al quale sarebbero stati presenti solo pochissimi invitati più intimi. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati ma dal momento che in alcune foto sono stati paparazzati con la fede al dito, si presume che i due si siano davvero sposati.

Il presunto tradimento

Riccardo Scamarcio era stato, negli ultimi tempi, al centro del gossip a causa di alcune rivelazioni dell’ex gieffina Clizia Incorvaia. Pare, infatti, che la donna abbia avuto in passato una relazione proprio con Riccardo Scamarcio con cui avrebbe, quindi, tradito il marito Francesco Sarcina. Un tradimento doppiamente grave, se fosse stato confermato, dal momento che proprio Scamarcio aveva fatto da testimone a Sarcina durante le nozze.

Tutto il caos nato a causa di queste rivelazioni è, però, venuto meno da un po’ di tempo. Riccardo Scamarcio, adesso, sta davvero pensando solamente alla sua nuova famiglia e all’incredibile gioia che lo attende. Non è chiaro se si tratti di una bimba o di un bimbo ma una cosa è certa: il nuovo nato porterà tanta gioia nelle vite dei genitori che forse, a questo punto, non pensavano nemmeno potesse realizzarsi questo grande sogno.