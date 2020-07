Marco Borriello, è lui la nuova fiamma di Marica Pellegrinelli?

Marica Pellegrinelli è stata al centro del gossip, negli ultimi mesi, per la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti e non solo. Alla donna, infatti, sono stati attribuiti diversi flirt con il passare dei mesi. Alcuni, tra l’altro, hanno trovato immediata smentita direttamente da parte della donna. Nelle ultime ore si vocifera che la Pellegrinelli potrebbe aver trovato l’amore con Marco Borriello.

Il calciatore Marco Borriello, quindi, potrebbe aver colpito al cuore la bella Marica Pellegrinelli facendole ritrovare l’amore tanto desiderato. Una cosa è certa: in sua compagnia la donna ha ritrovato il sorriso che, per tutte le peripezie sentimentali degli ultimi tempi, aveva un po’ smarrito. Ma come stanno le cose esattamente? Vediamolo.

Marco Borriello ridà il sorriso alla Pellegrinelli

Il periodo che ha visto finito definitivamente il matrimonio con Eros Ramazzotti è stato, senza alcun dubbio, uno dei più complicati per Marica Pellegrinelli. La fine, poi, della storia con Charley Vezza è stata la ciliegina sulla torta che aveva contribuito, non poco, a togliere il sorriso alla donna. Uno stato anomalo dal momento che la Pellegrinelli ci ha sempre abituati al suo sorriso.

Il gossip, però, non si è fermato. A quanto pare, infatti, Marica Pellegrinelli si sarebbe concessa un flirt anche con Paul Ferrari, un modello conosciuto sul posto di lavoro. La consocenza, però, si è interrotta quasi subito. Adesso, però, il sorriso pare fare di nuovo capolino grazie a Marco Borriello. L’ex di Belen Rodriguez, infatti, è stato paparazzato proprio con la Pellegrinelli che si mostra sorridente durante un pranzo insieme.

Un’amicizia destinato a diventare amore

A questo punto, dopo lo scoop lanciato dal settimanale Gente, sono in molti coloro che si chiedono se tra Marica Pellegrinelli e Borriello ci sia solo un’amicizia. E se questa, alla fine, si trasformasse in una bella storia d’amore? I fans lo sperano! “La donna ideale” aveva dichiarato il calciatore “deve avere una grande dignità, deve essere bella, sensibile, intelligente e capire i momenti”.

Insomma, il quadro che Borriello ha fatto della sua donna ideale sembra potersi rispecchiare in Marica Pellegrinelli. Nessuna conferma, per adesso, è arrivata dai diretti interessati. E si potrebbe ancora attendere a lungo per riceverla! Per adesso una cosa, però, è certa: la Pellegrinelli riesce a sorridere con Borriello e questo è già un segnale più che positivo. I ritorni di fiamma, già smentiti, con l’ex marito Eros Ramazzotti appaiono, quindi, solo un lontanissimo ricordo.