Roberta Morise è fidanzata con Ignazio Boschetto?

Tra Roberta Morise e Ignazio Boschetto de Il Volo potrebbe esserci del tenero! È quanto emerge dalle ultimissime indiscrezioni che si baserebbero, tra l’altro, su indizi molto più che concreti. Il ragazzo, infatti, sarebbe stato visto aggirarsi in Calabria nei pressi del paese della bella Morise.

E tutto questo viene a galla proprio mentre la stessa Roberta Morise è al centro del gossip televisivo. Pare, infatti, che la bella mora calabrese abbia dato l’addio definitivo a I Fatti Vostri. Una decisione che fose in molti non si aspettavano e che ha alzato un vero e proprio polverone. Sentimentalmente, però, le cose sembrano andare meglio. Vediamo i dettagli.

Roberta Morise e Ignazio Boschetto sono una coppia

Nelle ultime ore quella che dapprima era un’indiscrezione si sta trasformando sempre di più in una certezza. Roberta Morise e Ignazio Boschetto, celebre voce de Il Volo, sarebbero ormai una coppia fissa. Da un paio di giorni a questa parte, infatti, pare che la conoscenza tra i due abbia preso una piega che non darebbe spazio ad alcun dubbio. In base a quanto trapelato gli incontri avverrebbero attualmente in gran segreto tra Bologna e la capitale.

Roberta Morise, dunque, ha dato definitivamente uno spintone a tutti i gossip sentimentali che l’hanno riguardata fino a questo momento. Il più eclatante, indubbiamente, quello della relazione con Eros Ramazzotti su cui la ragazza ha ultimamente svelato tutta la verità. Per il momento, comunque, pare che la nuova coppia sia intenzionata a mantenersi distante dal gossip benché intenzionata a trascorrere insieme le prossime vacanze.

Il fronte lavorativo

Se il fronte sentimentale di Roberta Morise pare andare a gonfie vele, cosa si può dire, invece, di quello professionale? Dopo la stagione passata alla conduzione de I Fatti Vostri, pare proprio che la conduttrice calabrese non sia stata riconfermata per la prossima. In base a quanto trapelato, per di più, ci sarebbe già il nome della sostituta che arriverà al posto suo a Viale Mazzini. Si tratterebbe di Samantha Togni.

L’ex ballerina di Ballando con le Stelle, dunque, sarebbe praticamente pronta a questa nuova avventura. L’addio di Roberta Morise al programma ha sollevato molte polemiche. Tra le prime quella che voleva Giancarlo Magalli dietro questa decisione. Un’eventualità che lo stesso Magalli ha smentito in maniera molto più che categorica sottolineando di avere un buon rapporto con la Morise e di essere molto dispiaciuto per la scelta di non riconfermarla in trasmissione.