Alessandra Celentano, pace fatta con l’ex marito? (Foto)

Alessandra Celentano è indubbiamente l’insegnante più temuta all’interno del talent Amici di Maria De Filippi. La donna, nipote del grande Adriano Celentano, insegna danza classica ed è molto esigente con gli allievi ai quali, spesso, non risparmia critiche molto dure. Della vita privata dell’insegnante, invece, si vede in giro veramente poco e niente.

Alessandra Celentano è una donna single che ha visto interrompersi molto bruscamente il suo matrimonio. La donna è, quindi, separata dal marito con il quale, agli inizi, non pare abbia avuto rapporti molto buoni. La situazione è venuta appianandosi con il tempo al punto che sul web c’è già chi parla di un ritorno di fiamma. Possibile? A dare un indizio potrebbe essere stata la stessa Celentano. Vediamo come.

Alessandra Celentano, una nuova foto col marito

Sono poche, anxi pochissime, le foto che Alessandra Celentano ha pubblicato con il proprio ex marito sui social. Eppure, con grande sorpresa dei fans che la seguono ogni giorno, proprio poche ore fa è apparsa una foto in cui la prof di Amici è proprio con il suo ex marito Angelo Trementozzi. Una vera e propria sorpresa per tutti i fans che, dopo tanti anni, l’hanno rivista insieme al suo ex amore.

Alessandra Celentano ha postato una foto che la ritrae, come anticipato, in compagnia dell’ex consorte mentre sorride accanto a lui. La didascalia, poi, parla molto chiaramente “Sembra una foto di 20 anni fa” scrive, proseguendo “e invece no”. In questo modo, la temutissima insegnante di Amici fa comprendere ai fans che questa è una foto attuale e che i dissapori legati alla fine del matrimonio sono un ricordo lontano.

Una fine turbolenta

Che Alessandra Celentano non sia solita condividere, sui social, momenti della sua vita intima e privata non è una novità. Le uniche foto in cui la si vede sono riferite alla partecipazione ad Amici o a pochi scatti di vita quotidiana insieme ad amici e amiche. Nelle ultime settimane, ad esempio, ha spopolato sui social una foto in cui era al mare insieme alla collega Anna Pettinelli.

I fans hanno reagito molto positivamente all’ultima foto di Alessandra Celentano. È stata per tutti una piacevole sorpresa rivederla di nuovo accanto ad Angelo. Tra i commenti anche quello di Ambeta, la ballerina di classico di Amici che ha scritto “Belli” riferendosi proprio al sorriso dei due. La fine del matrimonio, lo ricordiamo, risale al 2013 dopo un matrimonio durato sette anni.