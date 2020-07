Bianca Guaccero ha dei problemi? La foto fa preoccupare i fan. Lei: “Vi chiedo scusa…”

Bianca Guaccero si scusa con i suoi follower di Instagram

Qualche ora Bianca Guaccero ha condiviso uno scatto sul suo account Instagram nel quale la si vedeva mentre si prendeva la tintarella nella sua meravigliosa terra d’origine, ovvero la Puglia. Una foto nella quale la conduttrice di Detto fatto non appariva sorridente, di conseguenza i follower della donna si sono preoccupati chiedendo alla diretta interessata se avesse qualche problema.

Una circostanza che è stata ripresa da numerosi portale web al punto che la diretta interessata è dovuta intervenire per chiarire una volta per tutte cosa è accaduto realmente. Realizzando una serie di Stories sul suo account IG, la Guaccerro ha ironizzato dicendo: “Vi chiedo scusa per la foto”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto Bianca.

La conduttrice Rai spiega cosa è successo a causa della foto

Ebbene sì, l’ultimo scatto che Bianca Giaccero ha condiviso sul noto social network ha scatenato una serie di reazioni da parte dei seguaci. Per tale ragione la padrona di casa di Detto Fatto ha voluto dire la sua su ipotesi fantasiose che sono iniziate a circolare sul suo conto. La professionista pugliese ha chiarito che non è successo nulla di preoccupante e in delle Stories su Instagram ha scherzato così: “Infatti, è triste chiudere gli occhi per godere del sole…”.

Ma non è finita qui, infatti la donna ha voluto spiegare la situazione: “Ragazzi vi chiedo scusa, da oggi non posterò più foto al sole di Puglia….ma solo foto con la faccia da scema! Così vorrà dire che sono allegra”. Non è la prima volta che la conduttrice Rai dà delle spiegazioni ai follower per dei fraintendimenti. (Continua dopo il post)

Bianca Guaccero in autunno tornerà conla nuova edizione di Detto Fatto

Da qualche settimana nel palinsesto pomeridiano di Rai Due non va più in onda Detto Fatto, lo storico programma di tutorial con Bianca Guaccero. In occasione dell’ultima puntata la professionista pugliese è scoppiata a piangere ricordando una stagione molto complicata a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Ovviamente la trasmissione tornerà regolarmente il prossimo autunno con grandi novità. Nel frattempo la donna si sta godendo sole e relax nella sua meravigliosa Puglia postando gran parte delle sue giornate sui suoi canali social.