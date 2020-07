Marcello Masi sbotta a La vita in diretta estate: “Non si può, non è accettabile…”

Marcello Masi sbotta a La vita in diretta estate: il motivo

Anche la versione estiva de La vita in diretta alterna le notizie di cronaca e politica a e quelle più leggere che si occupano di gossip e spettacolo. I due attuali conduttori, ovvero Andrea Delogu e Marcello Masi sono abili ha spaziare da un argomento e l’altro dimostrando la loro professionalità.

Ad esempio quest’ultimo, che per anni è stato il direttore del TG2, in questo ultimo mese di conduzione del programma pomeridiano di Rai Uno si è trovato a parlare di tematiche mai affrontate prima. Per tale ragione, ad un certo punto il giornalista ha fatto un annuncio in diretta: “Non si può. Non è accettabile…”. Ma a cosa si riferiva il professionista della tv di Stato? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Il conduttore Rai trova inaccettabile una notizia arrivata dal Regno Unito

Nella puntata de La vita in diretta estate in onda mercoledì 15 luglio 2020 il padrone di casa Marcello Masi ha trovato inaccettabile una notizia arrivata direttamente dal Regno Unito. Nello specifico nel contenitore pomeridiano di Rai Uno si parlava del sorpasso in termini di popolarità della Duchessa Kate Middleton, nonché moglie del Principe Harry, sulla Regina Elisabetta II.

La conduttrice Andrea Delogu, reggendo il gioco del collega, ha provato in tutti i modi a farlo ragionare, ma l’ex direttore del TG2 proprio non ha voluto saperne, sbottando così: “Tu sai che i sondaggi hanno una forbice di errore, come in politica. Questa è una cosa seria”. I due professionisti hanno voluto ironizzare per dare tante sfaccettature allo storico rotocalco targato Rai.

Marcello Masi e la sua precisazione a La vita in diretta estate

“Per me la regina è la prova dell’immortalità: ha combattuto ogni disgrazia e ha sempre vinto”, ha sbottato live il simpatico giornalista che è rimasto sconvolto per tale informazione giunta dal Regno Unito.