Natalia Paragoni è incinta? Andrea Zelletta rompe il silenzio (FOTO)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una coppia nata a Uomini e Donne, che in questi giorni sta generando clamore in quanto pare che la fanciulla sia incinta. A scatenare questo gossip sono stati alcuni comportamenti sospetti adoperati dalla coppia sui social.

Entrambi sono molto attivi sui rispettivi profili Instagram ma, da un po’ di giorni a questa hanno dato luogo a comportamenti bizzarri. L’influencer Deianira Marzano, allora, è intervenuta in prima persona sulla vicenda per dare qualche informazione in più ai suoi fan.

Il web crede che Natalia Paragoni sia incinta

Tra le coppie più durature di Uomini e Donne ci sono Natalia e Andrea. I due protagonisti sono finiti al centro dell’opinione pubblica in quanto l’ex corteggiatrice potrebbe essere in dolce attesa. Qualche foto sospetta e qualche frase criptica hanno immediatamente fatto scatenare i gossip. Un po’ di giorni fa, infatti, Natalia Paragoni aveva affermato che, presto, avrebbe fatto una comunicazione importante a tutti i suoi fan e la maggior parte di essi ha pensato fosse incinta.

L’influencer Deianira è intervenuta sulla vicenda ed ha asserito che, a suo avviso, la fanciulla sta facendo un po’ troppo la misteriosa. Tanta reticenza potrebbe essere solo una strategia per tornare a far parlare di sé e generare un po’ di pathos in tutte le persone che seguono la coppia.

La risposta di Andrea Zelletta

Ad ogni modo, stufa di tutta questa reticenza, la Marzano si è messa in contatto con l’ex tronista e gli ha chiesto di dire finalmente la verità in merito alla vicenda. In questa occasione, il ragazzo non ha fatto il misterioso e si è limitato a rispondere con un secco “no”. Tale messaggio è stato accompagnato anche dall’emoticon della faccina che ride a crepapelle. Con questo intervento, dunque, sembrerebbe essere chiarito che Natalia Paragoni non sia incinta. (Continua dopo la foto)

Per il momento la coppia vive serenamente la loro storia e non mancano i progetti importanti. Un po’ di mesi fa, infatti, Zelletta regalò un anello alla sua compagna volto a suggellare la loro unione. Entrambi non hanno mai negato di volersi sposare e di mettere su famiglia. Al momento, però, entrambi stanno cercando di affermarsi prima dal punto di vista lavorativo e poi valutare una sistemazione definitiva. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la loro storia.