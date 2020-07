La vita in diretta estate, Andrea Delogu rimprovera Sandra Milo: “La distanza…!”

Andrea Delogu riprende Sandra Milo: il motivo

Nella versione estiva de La vita in diretta 2020 gli autori hanno messo in atto una grande novità. Oltre ai conduttori Marcello Masi e Andrea Delugu ci sono le due ‘Occhi di Gatto’, ovvero le inviate speciali del contenitore televisivo di Rai Uno. Stiamo parlando di Sandra Milo e Debora Ergas. Queste ultime girano tutto lo Stivale per mostrare al pubblico le nostre bellezze architettoniche , ma anche le leccornie locali.

Ovviamente madre e figlia grazie al loro sarcasmo fanno divertire i telespettatori ma anche i due padroni di casa del format pomeridiano. La Milo è spesso protagonista di gaffe, ne sanno qualcosa gli spettatori quando hanno ascoltato il consiglio del limone all’interno del reggiseno. Ma nella puntata in onda giovedì 15 luglio 2020 a nota attrice ha infranto e regole del distanziamento fisico avvicinandosi molto ad un’anziana signora che stava intervistando. A quel punto la Delogu dallo studio l’ha ripresa dicendole: “Sandra, la distanza!”. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto subito dopo in trasmissione.

L’attrice presenta al pubblico l’87enne Reginella e non rispetta le norme anti-covid

Come mai Sandra Milo non ha rispettato la distanza fisica imposta dalle norme anti-coronavirus? L’inviata speciale de la vita in diretta estate era molto felice ed entusiasta perché ha avuto modo di presentare ai conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu e ai telespettatori di Rai Uno, una 87enne originaria di Gaeta.

La nota attrice e la figlia Debora Ergas erano proprio in collegamento da questa splendida località balneare. Parlando della sua anziana ospite, la Milo che non scherza nemmeno con l’età ha asserito: “Una vita di amore per i figli e sacrificio nei campi”.

Sandra Milo commette due sbadataggini a La vita in diretta estate

Non è la prima volta che la professionista Andrea Delogu rimprovera Sandra Milo a La vita in diretta estate. Nel terzo appuntamento settimanale in collegamento dalla meravigliosa Gaeta insieme alla figlia Debora Ergas ha commesso due sbadataggini. Prima si è avvicinata moltissimo all’87enne Reginella non rispettando la distanza anti-coronavirus.

Subito dopo la nota attrice ha consumato un acino d’uva che non ha precedentemente lavato sotto l’acqua corrente. Sentendo dallo studio Marcello Masi e la collega, la Milo ha più volte detto: “Non è lavata…!”.