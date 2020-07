“Quando si dice coincidenza…”: Alessia Marcuzzi nei guai, Dagospia svela tutto

Alessia Marcuzzi prova a placare le voci di crisi con suo marito

Alessia Marcuzzi su Instagram si è mostrata felice e serena tra le braccia del marito. In questi giorni sono già due gli scatti che la ritraggono insieme a Paolo Calabresi Marconi, dopo lo scoop di Dagospia che la vedeva molto vicina a Stefano de Martino. Secondo il noto giornalista Roberto d’Agostino, la conduttrice, a breve di nuovo al timone di Temptation Island,avrebbe avuto un flirt proprio con l’ex di Belen Rodriguez.

Diversamente da ciò che scrive D’Agostino, il settimanale Chi, ha beccato Alessia Marcuzzi e Paolo in Costiera Amalfitana, tra passeggiate romantiche e cene a lume di candela. I due sembrano abbiano ritrovato la serenità e la complicità di sempre. Sarà davvero così? (Continua dopo il post)

Dagospia non crede alla riconciliazione

Dagospia non è assolutamente convinto di questo scatto di “felicità” e della serenità tra Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calbresi. Il noto giornalista è convinto che questa sia solo una facciata pubblicitaria per placare le voci sulla conduttrice e Stefano De Martino.

Alberto D’Agostino continua a restare fermo sulla sua idea di una scappatella tra Alessia Marcuzzi e l’ex marito di Belen Rodriguez, ormai lontano dalla show girl argentina. Infatti queste sono le sue parole:

“Quando si dice le coincidenze, Alessia Marcuzzi e quel poverocristo del marito Paolo Calabresi vengono “sorpresi” sorridenti dai paparazzi di Chi in basso in Costiera Amalfitana. Guarda caso proprio mentre, dopo il Dago-Scoop sul triangolo delle corna con Belen e De Martino, tutti parlano della loro crisi e appaiono sereni, molto affiatati e più innamorati che mai. Come no…”

Alessia Marcuzzi pronta ad una nuova avventura televisiva

Mentre il gossip continua a metterla in prima pagina, Alessia Marcuzzi si gode il mare e il sole della splendida costiera amalfitana. La bella show girl in compagnia di suo marito Paolo e i suoi 2 figli ha organizzato un tour per tutta la penisola, visitando i post più In della campania. Gite in barca, escursioni, e tanto cibo buono così commenta la sua estate 2020 Alessia…

E nell’attesa di terminare queste vacanze, Alessia Marcuzzi è già pronta per una nuova avventura televisiva. Dopo il grande successo dello scorso anno, la conduttrice sarà di nuovo al timone di Temptation Island Vip che dovrebbe partire i primi di settembre sempre su Canale 5.