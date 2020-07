Taylor Mega fa confessioni inaspettate: reati commessi, denunce e notti in questura (FOTO)

Nel corso della notte appena trascorsa, l’influencer Taylor Mega ha fatto delle confessioni inaspettate ai suoi fan di Instagram. La fanciulla ha esortato i follower a porgerle le domande più scabrose di sempre e lei avrebbe risposto a tutto.

Dato che gli argomenti trattati sono stati molto importanti e seri, la ragazza ha annunciato che nel giro di qualche ora avrebbe cancellato tutto. Per fortuna siamo riusciti a recuperare gli screenshot più interessanti di questo ciclo di rivelazioni.

Le confessioni di Taylor Mega

Taylor Mega ha rilasciato delle confessioni sui social di cui potrebbe pentirsi amaramente. L’influencer ha toccato dei punti molto delicati della sua vita, come ad esempio questioni legali in sospeso, reati e cose simili. Una delle prime domande è stata inerente i possibili comportamenti fuori legge assunti. Un utente le ha chiesto se avesse mai fatto qualcosa per cui si è beccata una denuncia. La Mega ha risposto in modo affermativo e poi ha aggiunto anche che, molto probabilmente, proprio in questo periodo è in arrivo qualche querela.

La ragazza non è voluta entrare nel merito della vicenda, pertanto, non ha specificato cosa abbia fatto di così grave. In seguito, poi, un altro utente le ha domandato se abbia commesso reati nella sua vita, per i quali è finita in galera, anche solo per una notte. Taylor, allora, ha detto di non essere arrivata al punto di essere arrestata, tuttavia, le è successo di trascorrere una notte intera in questura.

L’influencer ha mai frequentato uomini sposati?

Nel corso di questa sessione di confessioni, Taylor Mega ha svelato anche un desiderio che l’ha accompagnata per molto tempo, ma che non ha mai avuto il coraggio di realizzare. In alcuni momenti della sua vita ha provato il bisogno di lasciare tutto e di andare a vivere a Bali. Si tratta di una decisione alquanto estrema, che neppure uno spirito libero come lei è riuscita a portare a compimento.

Inoltre, non sono mancate rivelazioni in merito alla vita privata e sentimentale. Una persona le ha chiesto se si è mai trovata nella condizione di usare qualcuno per dimenticare e lei ha ammesso di si. Nonostante le leggerezze commesse nel corso della sua vita, però, la Mega ha confessato di non essere mai andata a letto con un uomo sposato, in quanto rispetta troppo le donne e non lo farebbe mai.