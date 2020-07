Uomini e Donne in onda solo due giorni a settimana? Ecco le ultime news

In questi giorni si è diffusa la notizia che il programma di Maria De Filippi tornerà in soli due giorni della settimana. Ecco le ultime news a riguardo

Uomini e Donne: cambio di programmazione?

Nella scorsa stagione Uomini e Donne ha affrontato le difficoltà legate all’emergenza sanitaria per Coronavirus. Il programma di Maria De Filippi è stato uno dei primi a interrompere la messa in onda. Dopo un mese e mezzo di sospensione, la redazione ha mandato in onda un nuovo format digitale in cui Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno conosciuto pretendenti via chat, senza sapere che aspetto avessero.

Nel mese di maggio, invece, Uomini e Donne è tornato regolarmente in onda tutti i giorni alle 14.45 con puntate nuove. Oltre al fatto che lo studio era vuoto e i protagonisti dovevano usare guanti e mascherina e stare a distanza tra loro, la novità stava nel fatto di un’intersezione del trono over con quello classico. La formula è piaciuta e lo provano gli ottimi ascolti.

Così è iniziata a circolare l’ipotesi che nella nuova stagione ci potrebbe essere la formula mista. Tuttavia, la pubblicazione del nuovo palinsesto televisivo ha sorpreso tutti. Infatti, dal lunedì al mercoledì pare andrà in onda DayDreamer, la serie turca con Can Yaman, mentre Uomini e Donne compare solamente il giovedì e il venerdì. (Continua dopo la foto)

Le ultime news

La notizia di questo cambio improvviso di programmazione ha fatto il giro del web e ha preoccupato tutti gli appassionati del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia, è arrivata una prima smentita. Giuseppe Candela, giornalista de Il Fatto Quotidiano e di BlogoTv, si è affrettato a dire che la notizia è una fake news.

Quello che c’è di vero è che Canale 5 dovrà trovare una collocazione per DayDreamer. Infatti, nella versione turca ci sono ben 51 puntate dalla durata di due ore e un quarto in media. Invece, su Canale 5 va in onda per mezz’ora dal lunedì al venerdì. Nonostante Mediaset abbia tagliato e riadattato il tutto, i tre mesi estivi non bastano ad arrivare alla fine.

Quindi, Mediaset dovrà trovare il modo di poter mandare in onda la serie anche dopo l’inizio di Uomini e Donne. Forse si troverà uno spazio in alternanza con Il Segreto e Una Vita, forse la serie verrà divisa in due parti e la seconda parte verrà trasmessa la prossima estate? Improbabile visto gli ottimi ascolti e la curiosità del pubblico. Staremo a vedere.