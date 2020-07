Yari Carrisi contro il padre Al Bano? La foto su Instagram fa venire il dubbio

Yari Carrisi ha degli attriti con Al Bano? Gli indizi

Nelle ultime ore Yari Carrisi, secondogenito di Al Bano e Romina Power è tornato a far parlare di sé per aver condiviso dei nuovi scatti sul suo account personale Instagram. Una delle foto postate tra le Stories ha fatto sospettare ai follower che tra lui e il padre potrebbe esserci in atto un astio.

Il 47enne preferisce maggiormente la madre e tale preferenza è sotto l’occhio di tutti. Ma alcuni indizi che arrivano dal proprio account social fanno sospettare che dietro ci sia qualcos’altro. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo in famiglia.

La drastica decisione del figlio di Romina Power

I primi indizi un difficile rapporto tra il cantautore di Cellino san Marco e il secondogenito Yari Carrisi giungono direttamente dalla biografia del 47enne. Il figlio venuto al mondo dal matrimonio tra Al Bano e Romina Power è super attivo sul suo account Instagram. E proprio su tale canale i follower hanno notato un dettaglio che li ha fatti arrabbiare. Di cosa si tratta? Il 47enne un po’ di tempo fa ha spiazzato tutti decidendo di cambiare cognome, adottando quello della madre, ovvero Power.

A quanto pare, dietro a tale scelta c’è un’azione di protesta nei confronti di Cellino San Marco, dove l’uomo avrebbe dei seri problemi col vicinato. Tempo fa infatti, lo stesso Yari aveva avuto un duro sfogo su IG postando delle Stories. Il Carrisi aveva accusato il paese scrivendo: “Hanno fott*to il mio cognome“.

Yari e la madre ricordano la compianta Taryn Power

Nel frattempo sia Yari Carrisi che la madre Romina Power, attraverso i loro canali social continuano a ricordare la compianta Taryn. Quest’ultima sorella della cantante e zia del 47enne è venuta a mancare di recente a causa di un brutto male. Su Instagram madre e figlio postano frequentemente una serie di foto e video amarcord che li mostrano insieme alla donna, associando dei messaggi nostalgici e carichi di dolore.

Al momento la cantante statunitense si trova a Roma, mentre il secondogenito ancora a Cellino San Marco in attesa di poter tornare in India dove si è stabilizzato negli ultimi anni. Entrambi hanno trascorso il periodo di quarantena per il Covid-19 nella stessa abitazione a pochi metri dalla villa di Al Bano.