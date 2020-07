Galyn Gorg è morta: la 56enne ballerina e attrice. Lolrella Cuccarini: “Non ci posso credere”

Galyn Gorg è morta nel giorno del suo compleanno, il suo decesso ha sconvolto tutti

Galyn Gorg è deceduta ieri proprio nel giorno del suo compleanno. Il suo decesso ha toccato tutti, soprattutto Lorella Cuccarini che ha affermato e dimostrato di essere parecchio affranta. Così la conduttrice ha ricordato l’artista su Twitter scrivendo di essere rimasta senza parole, di non riuscire ancora a realizzare quanto accaduto.

Ha voluto ricordarla tra una sala prove e l’altra, tornando indietro negli anni a quando ancora nessuno le conosceva, davanti ai fotografi per la prima volta.Ciò che ha sempre ammirato di lei? La grinta pazzesca che la contraddistingueva in ogni suo lavoro punto il sorriso che divertiva e rallegrava tutti. Adesso non può fare altro che andare a danzare tra gli angeli.

Galyn Gorg, quali sono i reali motivi del suo prematuro decesso?

Galyn Horg è morta il 15 luglio, lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto compiere 56 anni, uno scherzo del destino praticamente incredibile. Al momento le ragioni del suo decesso non sono state pubblicate, è certo che stava bene, almeno apparentemente. Si ipotizza la causa possa essere stata un male incurabile del quale non si è parlato, tenuto magari nascosto per sua scelta. In secondo luogo potrebbe essersi anche trattato di un incidente del quale però non si è stranamente saputo nulla.

Dopo la divulgazione della notizia sono stati in tanti a dedicarle qualche parola sui social per salutarla. Sia i colleghi che gli amici, le Hanno dedicato parole di rammarico. il primo a parlarne è stato un ballerino famoso, Steve La Chance che su Instagram ha scritto di volerla ricordare con Dancing with the Angels, seguita da una foto della ballerina con i suoi riccioli corvino.

La sua storia incredibile da Rai 1 a canale 5, ha dato il massimo

La ballerina nata nel 1964 Los Angeles, si era spostata in Italia negli anni ottanta diventando una delle ballerine di Rai uno nel programma di Pippo Baudo Fantastico. Li l’esordio con Lorella Cuccarini. Poi ha lavorato con Steve La Chance spostandosi con lui su canale 5 nel 1987 per partecipare al SandraRaimondo Show.

Ma la danza non era la sua unica passione, ha anche recitato in varie serie TV per esempio I segreti di Twin Peaks, Saranno Famosi, A-Team, Willy il principe di Bel Air, Xena, CSI: Miami, Lost. Poi l’ultimo è stato Le Regole del delitto perfetto, una sola puntata nel 2018. Le fa particolarmente onore aver collaborato per anni con l’Unicef, Pachamama Alliance, The Herb Alpert Foundation, Yoga for Youth, The International House of Blues Foundation.