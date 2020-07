Moreno Merlo svela alcuni inediti retroscena su Temptation Island

Moreno Merlo ecco i dettagli sui comportamenti dei tentatori

Moreno Merlo è stato ospite di Francesco Fredella su RTL 102 5 ed ha ricordato l’avventura a Temptation Island come tentatore. Ricordiamo infatti che prima di diventare il protagonista dei salotti TV, sempre presente nei programmi di Barbara d’Urso, per parlare della storia che lo ha visto coinvolto con Paola Caruso è stato uno dei tentatori di Temptation Island. Così il ragazzo durante l’intervista si è soffermato in particolar modo su alcuni retroscena svelando i segreti del programma.

I telespettatori pensano che il ruolo del tentatore sia proprio tentare o comunque far riflettere la persona che si ha di fronte sul rapporto in corso. Lo scopo è quello di porre davanti ad una scelta la persona impegnata, mostrando ciò che potrebbe avere e ciò che invece possiede. In realtà non è proprio così. La spontaneità che appare da parte dei tentatori non esiste.

Moreno Merlo, i tentatori sono freddi e senza sentimenti, nessun coinvolgimento sincero

Moreno Merlo ha quindi spiegato che tutto ciò che vediamo, il contorno, è televisione. Il tentatore non deve avere sentimenti, è freddo, il coinvolgimento non esiste, è tutto frutto di un copione precedentemente studiato. Da ciò che traspare dalle sue parole, sembrerebbe che prima di entrare a far parte del programma la redazione informi i ragazzi di ciò che possono e non possono fare.

Chi segue da fuori pensa davvero che i tentatori siano lì nella loro semplicità, possibilmente realmente interessati alla donna che hanno di fronte a loro. Proprio come si comporterebbero nella realtà. Niente da fare, è tutto finto. Anche i baci. Lui per esempio non ha mai baciato nessuno. Lo ha fatto però Alessandro Zarino e sicuramente non perché si sentiva di volerlo fare.

L’ex tentatore sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello vip?

Quali sono i progetti futuri di Moreno? L’ex tentatore ha raccontato che forse lo vedremo presto al Grande Fratello vip dato che è stato contattato per cercare di capire se qualora dovesse essere chiamato sarebbe interessato alla partecipazione. Lui ha risposto di sì, ma per adesso si tratta soltanto di parole vuote, libere nell’aria, fini a sé stesse.

Fin quando non ci sarà la richiesta ufficiale, niente è certo. Quindi conosceremo la realtà quando verranno fuori i nuovi concorrenti ufficiali del GF vip che dovrebbe andare in onda a partire da settembre. La conduzione non è ancora stata svelata. Potrebbe essere ancora una volta nelle mani di Alfonso Signorini.