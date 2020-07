Elisa Isoardi distrutta: “Prima mi occupavo dei calzini di Salvini e ora piango perché vogliono distruggermi”

Elisa Isoardi e il duro sfogo dopo l’addio a La prova del cuoco

Dopo essere stata tagliata fuori dal palinsesto di Rai Uno insieme a La prova del cuoco per dar spazio ad Antonella Clerici, Elisa Isoardi ha avuto uno sfogo riportato dal magazine Oggi.

La professionista piemontese ha spaziato su varie argomentazioni, in particolare la sua esperienza al cooking show della prima rete e la sua storia d’amore avuta con il leader della Lega Nord, Matteo Salvini.

Per la donna è un momento molto delicato visto che i vertici di Viale Mazzini non le hanno rinnovato il contratto e al momento e senza trasmissione televisiva. Parlando col giornalista del periodico diretto da Umberto Brindani ha confessato: “Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confessato alla nota rivista.

La professionista piemontese si confessa al settimanale Oggi

Ma lo sfogo di Elisa Isoardi non è terminato qui. La professionista al magazine Oggi ha rivelato anche di aver vissuto l’ultimo periodo con la costante paura di essere tagliata fuori. “La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto”, ha confessato l’ex compagna di Matteo Salvini.

Elisa Isoardi torna a menzionare il suo ex Matteo Salvini svelando un aneddoto

Intervistata dal noto periodico diretto da Umberto Brindani, Elisa Isoardi ha detto anche che qualcuno ha provato a distruggerla in tutti i modi possibili, ma per sua fortuna non ce l’hanno fatta. Poi l’ex conduttrice de La prova del cuoco ha parlato anche della sua vita privata menzionando l’uomo con cui fino ad un anno fa ha avuto una storia d’amore.

Si tratta dell’ex vicepremier leghista Matteo Salvini e su di lui ha confessato che sceglieva per lui anche i calzini da indossare al mattino. “Credo sia naturale che una donna badi anche all’abbigliamento del proprio compagno… Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro”, ha concluso la professionista piemontese.