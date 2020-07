Ivan Cottini il suo appello a Maria de Filippi “tronista in carrozzina a Uomini e Donne”

Ivan Cottini mette alla prova Maria De Filippi e lancia il suo appello

Ivan Cottini potrebbe essere il prossimo tronista di Uomini e Donne a settembre. Ancora la notizia è in forse, dato che almeno per il momento si è trattato semplicemente di un appello fatto dal ragazzo arrivato direttamente alla De Filippi. Da quando è andato in onda Uomini e Donne versione omosessuale, Maria De Filippi sembra essere aperta a tutte le chance. Così la prossima potrebbe essere l’ennesima edizione ricca di novità che potrebbero risollevare Uomini e Donne, dopo una discesa clamorosa dell’ultimo periodo.

D’altronde per lei sarebbe una doppia possibilità per rimettersi in gioco e per purificare il programma. In tanti hanno accusato la redazione e la conduttrice stessa di manipolare le vite delle persone che partecipano allo show. Infatti a causa di questo e di tanti altri motivi in molti quest’anno hanno abbandonato l’appuntamento delle 14:45 su canale5. Troppi volti noti, troppe storie viste e riviste, troppa finzione. Questo invece potrebbe essere un volto nuovo o quasi.

Ivan Cottini direttamente da Amici e dal Festival di Sanremo, pronto per farci sognare su canale 5

Ivan Cottini è conosciuto da Maria De Filippi perché ha spesso partecipato ad Amici come ospite speciale. È un modello e ballerino di 35 anni che ha la sclerosi multipla e che combatte contro di lei da ormai sette lunghi anni. Adesso nella sua specialità e particolarità potrebbe anche diventare il primo tronista in carrozzina. Sarebbe di certo un volto nuovo per Uomini e Donne perché non è mai stato né tentatore, né corteggiatore in altre edizioni.

Non è nuovo al mondo televisivo perché oltre che ad Amici ha partecipato anche a Ballando con le stelle e si è esibito sul palco dell’Ariston. Ha fatto della sua passione, il ballo, una grande opportunità per mostrarsi e dimostrare in TV che tutto è possibile se si vuole davvero. Adesso l’obiettivo del ragazzo è trovare l’amore, chissà che non possa farlo in TV. Ha un ex compagna dalla quale ha avuto una figlia, Viola. Il loro amore è finito subito dopo la nascita della bambina. Adesso è trascorso tanto tempo, sente di essere pronto ad innamorarsi e regalare il suo cuore a qualcun’altra.

La sua presenza potrebbe essere incoraggiante per chi si trova nelle sue stesse condizioni

Nel suo lungo appello, afferma che avrebbe tanta voglia di iniziare questo nuovo percorso nella speranza che Maria quest’anno voglia investire nella diversità. La sua partecipazione a Uomini e Donne renderebbe felicissima la mamma, una delle donne più importanti della sua vita oltre che la figlia.

Sa per certo che la sua presenza nel programma farebbe bene al pubblico da casa visto che non c’è mai stato un tronista in carrozzina. Questo potrebbe essere anche un grande stimolo per tutti coloro che vivono la disabilità diversamente da lui, nascondendosi.