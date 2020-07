Harry, acque agitate nella famiglia reale, il futuro con Meghan è un rebus

Harry, la sua vita è in bilico, sul piano personale tutto va a rotoli

Harry, il piccolo della famiglia reale inglese starebbe attraversando un momento tanto difficile. Tutto in bilico, sia dal punto di vista sentimentale che familiare. Tre mesi fa lui e la moglie Meghan hanno lasciato la casa reale per andare a vivere insieme altrove rinunciando al titolo nobiliare e alla sua famiglia dalla quale si sono allontanati per diversi motivi.

Ma a quanto pare le cose tra lui e la moglie starebbero andando sempre peggio e forse il duca di Sussex sta ripensando alla scelta da poco fatta. Secondo quanto affermato dai tabloid britannici, Harry si è già stancato della vita americana, vivono a Los Angeles da pochissimo, ma le cose stanno andando come non si aspettava. Dall’altra parte Meghan è felice di ciò che ha ed è convinta di voler continuare sulla stessa strada. Ecco perché tra loro due sarebbero nate delle incomprensioni.

Harry avrebbe contattato Kate Middleton per ottenere un incontro con fratello e padre e chiedere di tornare

Harry secondo le prime indiscrezioni avrebbe chiamato Kate Middleton chiedendole di aiutarlo a ritornare in Inghilterra per ottenere un incontro con il fratello William ed il padre con i quali i rapporti si sono interrotti da allora. Tutto questo è diventato quasi certezza a partire dalla pubblicazione del libro che scatena polemiche e che rivela profonde ed incredibili verità su una famiglia che sembrerebbe tanto unita.

Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor afferma che Harry avrebbe chiesto aiuto proprio a Kate perché tra loro prima dell’arrivo di Meghan c’era un rapporto esclusivo, unico, erano tanto legati. Tanto che quando Harry rivelò di voler sposare Meghan, Kate riuscì a consigliargli di ripensarci perché secondo lei non sarebbe stata una buona idea. Inizialmente secondo quando è scritto sul libro il ragazzo era eccitato dall’idea di trasferirsi in California, poi qualcosa è cambiato.

Ecco qual è la più grande paura per il giovane ragazzo

In occasione di un discorso pubblico al quale hanno partecipato lui e la consorte, lei sembrava serena, lui invece era impacciato, di malumore. Questo andrebbe a confermare le voci. Adesso il ragazzo ha un solo obiettivo, ritornate a casa.

La sofferenza maggiore è quella di non poter essere presente quando la nonna morirà, non poter partecipare al funerale. Durante il periodo di lontananza si è reso conto che i suoi nonni non sono immortali, prima o poi questo accadrà e lui vorrebbe con tutto se stesso esser presente.