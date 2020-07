Leonardo Pieraccioni la nuova compagna Teresa sembra essere la sosia di Laura Torrisi (FOTO)

Leonardo Pieraccioni coppia fissa con Teresa anche se la relazione non è stata mai ufficializzata

Leonardo Pieraccioni va al massimo, l’estate 2020 per lui è al top soprattutto perché la sta trascorrendo insieme ad una bellissima donna. In questi giorni è stato beccato insieme a Teresa Magni, la sua attuale fidanzata. Con lei ha ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Laura Torrisi con la quale l’uomo ha una figlia, Martina. Lui e Martina appaiono spesso insieme su Instagram, la coinvolge in tantissimi post.

La storia d’amore con Teresa non è mai stata resa ufficiale, ma è noto a tutti che i due sono ormai coppia fissa da circa 2 anni. La coppia in questo momento si trova in spiaggia a Forte dei Marmi, qui il regista si sta rilassando insieme a lei.Ma chi è Teresa? La donna non fa parte del mondo dello spettacolo. Di lei sappiamo davvero poco, dalle foto però si capisce bene che hanno grande feeling. Bagni e passeggiate lunghissime, momenti bollenti, sdraio, ombrellone, sole ed abbronzatura. Questo è il riassunto della loro estate. Impossibile non notare la somiglianza estetica tra lei e Laura. (Continua dopo la foto)

Leonardo Pieraccioni e Teresa, estate bollente con la giovane: tra i due c’è una bella differenza di età

Leonardo Pieraccioni ha 55 anni, lei ne ha 38, una differenza di età che però non è un problema, stanno bene nonostante tutto. Lei ha una sorella, Benedetta, sono tanto legate l’una all’altra.

Proprio come Leonardo anche Teresa ha una figlia, si chiama Anna ed è nata dalla precedente relazione. la domanda che molti si pongono e: Martina ed hanno si conoscono? Le bambine non sono sicuramente insieme a loro in vacanza. Quindi chissà. La ragazza ama i cani, il mare, la vita sana, ma questo appare evidente dalla forma fisica smagliante.

Pieraccioni prossimo tentatore a Temptation Island? La solita ironia dell’attore diverte sui social

Cosa le manca per essere felicissima? Nulla, può dire di essere soddisfatta sotto tutti i punti di vista. Il primo è l’amore. Leonardo le riempie la vita, le rende tutto molto più semplice e divertente. D’altronde Pieraccioni è sempre il solito giocherellone.

Qualche mese fa, su Instagram, aveva chiesto di fare il tentatore riferendosi ai casting di Temptation Island vip. Mentre faceva l’appello soffiava il naso. Insomma ha tutte le carte in regola per poter realizzare il suo sogno. Bisogna però vedere cosa ne pensa la bella Teresa.