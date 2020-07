Tina Cipollari, brutta gaffe sui social, il web: “Ridicola, impara l’Italiano” (FOTO)

Finito Uomini e Donne, Tina Cipollari continua a generare scalpore con le sue simpatiche gaffe e i suoi interventi piccati. In queste ore, infatti, la dama ha pubblicato un post su Insatgram che sta generando parecchio clamore.

Il motivo di tanto fracasso risiede nel fatto che l’opinionista del talk show pomeridiano ha commesso un grave errore ortografico nella didascalia del post. Il web è stato spietato, al punto che la dama è stata costretta ad una replica per chiarire la vicenda.

La gaffe di Tina Cipollari

In uno degli ultimi post pubblicati da Tina Cipollari su Insatgram è presente una gaffe davvero imbarazzante. La donna si è recata presso il suo parrucchiere di fiducia, ovvero, Federico Fashion Style. Dopo essersi sottoposta ad un trattamento finalizzato a schiarire la sua bionda chioma, la protagonista ha approfittato per fare un po’ di pubblicità al suo amico. Dopo aver registrato delle Instagram Stories in cui ha ripreso i procedimenti del trattamento, ha pubblicato anche un post sempre dedicato a lui.

In tale contenuto è presente un’immagine della protagonista e al di sotto c’è una didascalia dedicata al parrucchiere. Nello specifico ha detto che Federico è in grado di far sentire regine tutte le donne che varcano la soglia dei suoi saloni. In effetti non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che la parola “regina” è stata scritta con una doppia g. (Continua dopo il post)

Le critiche dei fan e la risposta dell’opinionista

Questo dettaglio è stato subito notato dai fan che, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di commentare e di scagliarsi contro l’opinionista. Tina Cipollari è stata duramente attaccata per la gaffe commessa, al punto da essere definita ridicola e poco intelligente. Ad ogni modo, dopo l’ira dei fan, è arrivato il chiarimento da parte della diretta interessata.

Tra le sue IG Stories, infatti, sono presenti dei filmati in cui Federico ha chiarito che il post in questione non sia stato scritto da Tina, bensì da un suo collaboratore che, purtroppo, non mastica molto bene l’italiano. Con tale chiarimento, quindi, la Cipollari è stata “scagionata” e l’errore è stato, di conseguenza, corretto. Andato ora sul profilo della vamp, infatti, l’errore non è più visibile, anche se continuano a rimanere i commenti piccati di tutti gli utenti che si sono scagliati contro la dama.