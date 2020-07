Diletta Leotta, la notizia come una scheggia. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Diletta Leotta, l’amore con Scardina è giunto al capolinea, tutti i dettagli

Diletta Leotta ancora una volta protagonista della cronaca rosa. Questa volta arriva un gossip inaspettato, lei e Daniele Scardina, meglio conosciuto come King Toretto si sono lasciati. I giornali di gossip lo avevano già preannunciato perchè si era capito da comportamenti strani tra i due.

Sono sempre stati una coppia affiata, parecchio complici. Quando si sono fidanzati hanno tenuto segreta la notizia per un bel pò. Poi sono venuti allo scoperto in modo del tutto casuale, sicuramente non per cavalcare l’onda del successo. La stessa cosa è successa adesso. A quanto pare non stanno più insieme ma non lo hanno rivelato.

Diletta Leotta tiene tanto alla privacy, è riservata, quindi la verità non verrà mai fuori

Diletta Leotta è una donna discreta e come lei anche il suo fidanzato, entrambi tengono alla privacy ed alla loro vita privata. Se, almeno fino ad ora, hanno scelto di mantenere il silenzio è perchè vogliono vivere così il loro momento triste. Ciò vuol dire che ora come allora non hanno voluto approfittare o usare la notizia per far parlare di sé.

Nessuna conferma e nessuna smentita, la verità è stata tirata fuori da Riccardo Signoretti che sul suo giornale Nuovo ha scritto tutti i dettagli su cosa è successo per arrivare a questa decisione. Lo scoop è arrivato proprio di notte, come un fulmine a ciel sereno, ma chissà se si tratta della verità o semplicemente di un gossip.

Sul giornale qualche parola di troppo che fa pensare male, è finito il sentimento tra i due?

A cosa appigliarsi per capire qualcosa di più? Potrebbe tornare utile soltanto l’hastag usato dal direttore di Nuovo, #estatemovimentata che potrebbe indicare tradimenti, così come incomprensioni tra uno spostamento e l’altro. Tra i due c’è sempre stato molto affiatamento, sono stati legati e appassionati fino a qualche giorno fa. Molto probabilmente è finito il sentimento, l’amore, come succede alla maggior parte delle coppie.

Ad ogni modo hanno deciso di rimanere in buoni rapporti, infatti sui social si seguono ancora e ogni tanto compare qualche commento o like sia dell’uno che dell’altro. Qualcuno si aggrappa al fatto che nè Diletta nè Scardina hanno commentato la notizia fresca fresca. Ciò non vuol dire nulla, perché potrebbe essere anche che insieme hanno deciso di non parlare.

Quando sarà il momento forse lo faranno da soli. Nel frattempo la loro vita va avanti, a dimostrazione di ciò l’ultimo scatto pubblicato da Daniele. Si mostra dopo gli allenamenti e scrive sotto Just smile, L’atteggiamento è quello di qualcuno che nonostante tutto decide di ridere un po’. Chissà che non sia una frecciatina.