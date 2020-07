DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni lunedì 20 luglio:

Ventinovesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera che dallo scorso giugno va in onda dal lunedì a venerdì alle 14:45 su Canale 5. Gli spoiler del nuovo appuntamento in onda il 20 luglio 2020, i due protagonisti della serie, ovvero Can e Sanem non riusciranno a scambiarsi un bacio a causa dell’arrivo improvviso di Deren.

Infatti, la direttrice creativa della Fikri Harika dirà al fotografo che gli operatori che si occupano della realizzazione dello spot pubblicitario per Levant dovranno effettuare di nuovo le riprese a causa di un guasto.

Osman fa un figurone come modello, Sanem gelosa di Polen

Le anticipazioni del 29esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 20 luglio 2020, svelano che inizieranno le registrazioni dello spot pubblicitario. Osman si troverà sul set organizzato da Orgatte e la sua performance sarà apprezzato tantissimo. Infatti l’affascinante macellaio sembrerà impersonare nel migliore dei modi il ruolo di modello. Il compito del ragazzo sarà quello di sorseggiare per una giornata intera la bevanda biologica. Quest’ultima viene prodotta dall’azienda a cui appartiene al signor Levent.

Successivamente il fratello di Ayhan verrà raggiunto da Polen che provocherà la gelosia di Sanem, facendo intendere a tutti i presenti di avere ancora una storia d’amore con Can. Il fotografo si avvicinerà immediatamente all’aspirante scrittrice, dicendole che tra lui e la sua ex compagna in realtà non c’è più nulla da tempo.

Deren interrompe un quasi bacio tra Can e Sanem

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem inviterà Can a rimanere tranquillo, quando gli dirà di non aver passato la notte con il signor Levent come lui invece credeva. Alcune ore dopo l’aspirante scrittrice farà una passeggiata in spiaggia e, come nel sogno fatto prima, deciderà di farsi un bagno venendo raggiunta dall’affascinante fotografo. Quest’ultimo e la Aydin si scambieranno un abbraccio appena saranno a pochi centimetri l’uno dall’altra.

E proprio in quel momento i dipendenti della Fikri Harika avranno un grosso problema da risolvere immediatamente. Purtroppo ci sarà un guasto tecnico il set realizzato prima risulterà inutilizzabile. A dare la brutta notizia al fratello di Emre, quando si troverà vicina a Sanem, sarà Deren. Can verrà a conoscenza che le registrazioni dovranno essere realizzate nuovamente il giorno dopo perché la scheda della fotocamera usata era guasta.