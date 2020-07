Benji e Bella Thorne, fiori d’arancio in vista? L’indizio (Video)

Benjamin Mascolo, in arte semplicemente Benji, sarebbe vicino alle nozze con la compagna Bella Thorne. È questa la notizia che pare aver catalizzato l’attenzione dei fans del cantante che, dopo la brutta notizia della rottura del duo con Fede, sperano almeno nel realizzarsi di questo traguardo sentimentale per il proprio beniamino.

I due ragazzi, ancora giovanissimi, si sono ritrovati dopo aver passato alcuni mesi di dura lontananza a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Oggi, però, Benji e la sua Bella sembrano più che intenzionati a convolare a nozze. Anche se, vale la pena ricordarlo, non è la prima volta che si vocifera di fiori d’arancio per i due. Cosa sappiamo? Vediamolo.

Benji ad un passo dal matrimonio

Benji è davvero ad un passo dalle nozze? È quanto si stanno chiedendo, in queste ultime ore, tutti i fans che da mesi, ormai, seguono la coppia sui social. Era l’inizio del 2019 quando il cantante conobbe Bella Thorne e, sebbene la relazione fosse iniziata quasi subito, la conferma ufficiale era arrivata solo agli inizi dell’estate 2019. Comunque, da allora, la coppia è seguitissima ed ogni post che li riguarda fa immediatamente il giro del web.

Dopo cinque mesi di separazione dovuta al lockdown in cui la bella 22enne si trovava in America mentre Benji era in Italia, potrebbe finalmente essere arrivata la tanto attesa proposta di matrimonio. Tra i fans, infatti, si parla di fidanzamento ufficiale a tutti gli effetti il che scalzerebbe, almeno per un po’, tutte le voci e i rumors nati attorno alla rottura del duo con Fede giunta quasi a compimento.

L’indizio social

Ma cos’è stato a far pensare ai fans che tra Benji e Bella Thorne ci sia aria di matrimonio? È bastato, a dire il vero, un breve video su Instagram in cui al dito della bella 22enne americana si è subito notato un anello. Che sia l’anello di fidanzamento? Ad aumentare la curiosità di tutti è arrivata, poi, anche la didascalia che la ragazza ha scelto per accompagnare questo suo video.

La compagna di Benji, infatti, scrive semplicemente “Soon to be..” aggiungendo l’immagine di un anello. Una frase, questa, che non ha “volutamente” completato dal momento che potrebbe sottintendere che presto diventerà moglie o sposa. Se la frase incompleta è stata scritta per aumentare l’interesse, la missione è davvero riuscitissima. Il popolo del web si domanda cosa significhi e se tra i due si parli di matrimonio.