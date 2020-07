View this post on Instagram

Lui è Anthony Mmesoma Madu, un piccolo allievo della nigeriana Leap of Dance Academy. Ad Anthony dopo che un suo video mentre si allenava ballando a piedi nudi nel fango è diventato virale sul web, gli è stata offerta la possibilità di un percorso di studi completo, che altrimenti non si sarebbe potuto permettere. Tutto questo grazie a Fadé Ogunro, ex ballerina ed ora imprenditrice che in un intervista ha dichiarato: "Sono invidiosa delle sue belle linee, delle sue punte dei piedi e della sua grazia senza sforzo. Voglio pagare per la sua intera istruzione in qualsiasi parte del mondo, fino alla laurea"