Armando Incarnato furioso sui social, insulti contro la figlia: “Falliti” (FOTO)

Un po’ di ore fa, Armando Incarnato ha pubblicato delle Instagam Stories nelle quali ha sbottato furioso contro alcuni utenti. A far scattare in modo così estremo il giovane sono stati alcuni insulti che degli utenti hanno mosso contro sua figlia.

In questo periodo, il cavaliere di Uomini e Donne sta mostrando parecchi contenuti nei quali appare insieme alla piccola Michelle. Alcune persone, però, non si sono soffermate molto sull’aspetto umano, ponendo l’accento su questioni legate al lessico e alla grammatica. Vediamo tutti i dettagli.

Le accuse contro la figlia di Armando Incarnato

La figlia di Armando Incarnato è stata presa di mira sui social e questo ha reso furioso il cavaliere del talk show di Maria De Filippi. In questi giorni la bambina aveva mandato dei messaggi al suo papà nel quale gli chiedeva aiuto per scampare ad una punizione rigida imposta da sua madre. Il napoletano ha deciso di pubblicare il contenuto di questa chiacchierata privata sui social, ma si è amaramente pentito poco dopo. Nel messaggio in questione, infatti, sono presenti dei gravi errori grammaticali commessi dalla bambina.

Alcuni utenti, così, hanno colto la palla al balzo per offenderla e per mettere in evidenza la sua ignoranza. Armando, allora, ha sbottato ed ha accusato tutte le persone che si sono soffermate su questo aspetto di essere dei falliti. Michelle ha solo 7 anni, pertanto, è normale che possa commettere degli errori. Lo scopo del suo post era semplicemente quello di porre l’accento sull’amore che unisce padre e figlio e non sull’aspetto grammaticale delle frasi.

Il cavaliere furioso su Insatgram

Tutte le persone che si sono soffermate su questa superficialità sono davvero persone di basso livello. Nel corso dello sfogo furioso di Armando Incarnato, il giovane ha posto l’accento anche su di un’altra questione molto importante. Il cavaliere, infatti, ha parlato di scelte sbagliate fatte nel privato, che hanno portato Michelle a soffrire moltissimo.

Il riferimento è stato palese contro la sua ex compagna. Incarnato, infatti, con le sue parole è come se avesse voluto mettere in discussione il modello d’insegnamento imposto dalla donna andando a sviscerare questioni decisamente intime e personali. Ad ogni modo, al di là di queste situazione, la cosa certa è che il napoletano non è affatto disposto a tollerare che venga tirata in ballo la sua bambina e farà di tutto allo scopo di tutelarla sempre e comunque.