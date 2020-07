Elodie in crisi, la confessione: “Non l’ho fatto per 4 anni…”

Elodie è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Apprezzata non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua indubbia bellezza, continua a macinare successi e consensi. In tv fanno a gara per averla e tutti vogliono strapparle interviste e dichiarazioni, vista la curiosità che ruota intorno al suo personaggio e alla sua persona.

Elodie, confidenze a Francesca Fialdini

La 30enne, ex concorrente di Amici, recentemente è stata ospite del salotto tv della giornalista Francesca Fialdini “A ruota libera”. L’artista ha parlato senza freni e reticenze della sua carriera, svelando anche lati piuttosto intimi e delicati della sua vita privata, come il “no” ricevuto a X Factor.

L’ex modella ha infatti ricordato le sue selezioni al talent targato Rai, un “rifiuto”, che come ha lei stesso ammesso, non ha proprio preso bene. In realtà ha spiegato che dopo questa esperienza ha perso fiducia in se stessa: “Dopo X Factor non ho cantato per diverso tempo, almeno per quattro anni. Non cantavo neppure sotto la doccia”.

Elodie non ha mai nascosto di aver avuto un passato da cubista. Un momento della sua vita che è arrivato forse anche per “sopperire” la delusione artistica.

Sempre ospite della Fialdini ha dichiarato: “All’inizio non è stato facile: è stata dura, ho lottato con me stessa e con gli altri. Vedevo la gente che mi guardava come se fossi una facile. Non vedevo alcuna approvazione nel loro sguardo, ma mi è servito tantissimo a non farmi toccare da ciò che pensava la gente. Mi divertivo, lavoravo, non facevo nulla di male”.

L’amore per Marracash, uomo della sua vita

Intanto prosegue la storia d’amore tra Elodie e il rapper Marracash. I due si sono innamorati sul set del video di Margarita, singolo che la scorsa estate ha scalato le vette di tutte le classifiche italiane diventando un vero e proprio tormentone. La relazione è esplosa all’improvviso ed Elodie l’ha voluta ufficializzare solo qualche mese dopo lo scoppio dei rumors. E’ stata proprio lei a parlarne per prima a Domenica In, davanti a una entusiasta Mara Venier, che si è complimentata con la coppia.

Belli, giovani e innamorati, Elodie e Marracash hanno scelto di viversi il loro legame fuori dalle luci della ribalta e dai riflettori: poche foto insieme su Instagram, niente dediche sdolcinate. Un amore vissuto nell’ombra e distante dai gossip, per scelta, ma forte e duraturo.