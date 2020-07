Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sbarcano su Rai Uno: ecco cosa condurranno

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli alla guida di uno show su Rai Uno

Dopo vari rumors circolati in rete in questi ultimi giorni, da poco sono stati resi noti i palinsesti autunnali 2020/2021 della Rai. Tra le grandi novità una coppia targata Mediaset che il direttore della prima rete Stefano Coletta ha fortemente voluto. Stiamo parlando di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, attualmente impegnate con le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales.

La moglie di Maurizio Costanzo mercoledì 25 novembre 2020 in prima serata condurrà un evento dedicato alla violenza contro le donne. Con lei ci sarà la giudice del varietà di Canale 5 e la cantante Fiorella Mannoia. Quest’ultima da anni ha mostrato la sua sensibilità su tali tematiche. Il titolo della trasmissione che vedrà insieme Queen Mary, la Ferilli e la Mannoia non è ancora stato svelato.

Evento dedicato alla violenza sulle donne

Durante la presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, il direttore della prima rete Stefano Coletta, parlando coi giornalisti dello show con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia su Rai Uno, ha fatto delle dichiarazioni molto importanti.

Ecco le parole del dirigente: “Il 25 novembre, che è la giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ho pensato che fosse necessario che la prima rete festeggiasse con tutto il mondo attraverso musica, parole e lo sguardo femminile in un incrocio di generi unico. Tre donne che sensibilizzeranno questa battaglia: Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia…”. C’è da dire, a parte la sua esperienza al Festival di Sanremo, che la moglie di Costanzo è alla sua prima conduzione in Rai. Anche stavolta la pavese riuscirà ad ottenere un grande successo?

Il desiderio di Maria De Filippi di condurre Sanremo con la Ferilli

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa Maria De Filippi aveva confessato che rifarebbe il Festival di Sanremo solo se al suo fianco ci fosse la sua cara amica e collega di lavoro Sabrina Ferilli.

Lo show dedicato alla violenza sulle donne in programma su Rai Uno nella serata del prossimo 25 novembre potrebbe essere un antipasto ad una possibile conduzione di coppia della famosa kermesse canora. I vertici di Viale Mazzini vogliono testare questo evento per poi prendere valutare cosa fare in futuro?