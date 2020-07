Oroscopo 17 luglio 2020: Cancro e Pesci energici, Bilancia malinconici

L’Oroscopo del 17 luglio i nati sotto il segno del Cancro in una netta ripresa delle energie. I Pesci stanno uscendo dal tunnel, ma i ricordi potrebbero tornare

Oroscopo da Ariete a Vergine vede i

Ariete. Piccole soddisfazioni cominceranno ad arrivare gradualmente. Tutti coloro che in questo periodo hanno lavorato duramente, riusciranno a raccogliere i frutti di quanto seminato. In amore è tempo di fare scelte e di prendere decisioni importanti. Non lesinate nei sentimenti.

Toro. Molti di voi si troveranno improvvisamente a ricoprire ruoli dirigenziali o incarichi importanti. Se siete liberi professionisti, avete parecchie cose da gestire. In amore, invece, c’è più serenità e, soprattutto, sicurezza. Siete decisi e, finalmente, sapete cosa volete.

Gemelli. L’Oroscopo del 17 luglio denota l’ingresso della Luna nel segno. Questo vi renderà particolarmente gioiosi e metterà in evidenza l’aspetto più leggero della vostra personalità. Ci sarà una certa tendenza a prendere con serenità anche i problemi. Questo è positivo, ma siate attenti a non diventare troppo superficiali.

Cancro. Molti dei nati sotto questo segno si troveranno a recuperare le energie. Anche se vi sentite più carichi, però, cercate di non sforzarvi troppo specie dal punto di vista fisico. Per quanto riguarda i sentimenti, vi sentite alquanto sereni. Nel lavoro, invece, ci sono buone opportunità in questo periodo.

Leone. Oggi ci sarà la tendenza a prendere le decisioni con fretta, senza pensarci troppo. In amore siete un po’ insicuri, forse state facendo il passo più lungo della gamba, o forse siete solo in preda alla paura del cambiamento. Cercate di tranquillizzarvi e non tralasciate il lavoro.

Vergine. I rapporti di coppia potrebbero vivere un momento di down. La lontananza in certi casi potrebbe rivelarsi più ostica del previsto. Non lasciatevi sopraffare dai dubbi e affrontate i problemi qualora ci fossero. Nel lavoro dovete ritenervi fortunati, troppo spesso vi lamentate inutilmente.

Previsioni 17 luglio fino a Pesci

Bilancia. La giornata si prospetta un po’ malinconica e incerta. Molti di voi potrebbero essere pervasi dai ricordi. Ad ogni modo, questo non è il momento di voltarsi indietro, ma bisogna guardare avanti. Nel lavoro potrebbero esserci dei dubbi o dei ripensamenti in merito ad alcune decisioni prese.

Scorpione. Non mancheranno i piccoli intoppi, siete preoccupati per qualcosa, ma vi state facendo problemi infondati. Nel lavoro potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni. Cercate di essere sempre positivi, solo vivendo con ottimismo si riuscirà a venire a capo delle situazioni.

Sagittario. L’Oroscopo del 17 luglio vi consiglia di essere cauti e di non fidarvi del primo che capita. Fate una cernita tra le vostre amicizie e i vostri affetti, perché potrebbe esserci qualcuno che non si sta comportando in modo completamente sincero. A lavoro ci sono molte faccende da sbrigare.

Capricorno. Cercate di prestare maggiore attenzione alle vostre finanze. Evitate le spese superflue e non date troppo peso alle polemiche. In amore c’è qualche problemino o qualche bugia venuta a galla. Non lasciatevi sopraffare dalle preoccupazioni e siate più ottimisti.

Acquario. Se in amore le cose procederanno a gonfie vele, la sfera economica vi darà qualche preoccupazione in più. I single potrebbero fare incontri interessanti, mentre le relazioni stabili vivranno un momento tranquillo. A lavoro ci saranno cambiamenti molto interessanti.

Pesci. Oggi sarete pervasi dalla positività e dall’energia. Ad ogni modo, il periodo buio che avete attraversato di recente potrebbe tornare a farvi visita. Non siate impazienti e date tempo al tempo. Nel lavoro ci saranno dei miglioramenti, questo è il momento di farsi valere.