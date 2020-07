Pesce dalla bocca bizzarra pescato in Malesia: foto impazzano sul web

Un pesce dalla bocca bizzarra è stato misteriosamente avvistato e catturato da un pescatore in Malesia. Il misterioso pesce trovato in mare durante una battuta di pesca, ha lasciato di stucco il web con la sua bocca e i suoi denti simili a umani. Dopo uno studio approfondito, gli esperti pensano di averlo identificato.

Le caratteristiche del pesce dalla bocca bizzarra

Il pesce dalla bocca bizzarra ha lasciato di stucco il web. I suoi denti sono così sorprendentemente simili a quelli di un essere umano che le immagini della creatura sono subito diventate virali sui social.

La foto infatti è stata condivisa migliaia di volte su Twitter , mentre le persone cercavano di stabilire di che specie si trattasse. Qualcuno addirittura si è domandato se fosse una immagine reale o un buon montaggio. Non a caso alcuni utenti hanno giocato con la foto aggiungendo particolari come ciglia e zampette, per calcare ancora di più la mano su quello che pensavano fosse un pesce inesistente

E invece, contrariamente a quanto si pensasse, si tratta davvero di una specie reale di pesce a trentadue denti. Il Rakyat Post lo ha identificato come un pesce balestra – che è una razza xomune nelle acque intorno alla Malesia. Al mondo ci sono circa 40 specie di pesci balestra, con colori molto vivaci e con la tendenza ad accoppiarsi in acque tropicali e subtropicali.

I maschi sono noti per marcare il territorio e per essere aggressivi. Si scagliano contro gli intrusi e usano persino i loro denti impressionanti per combattere contro granchi e ricci di mare, secondo National Geographic.

Altri pesci dalle strane sembianze trovati nei mari

Questo strano pesce con denti “umani” non è il primo dalla forma bizzarra trovato in giro. Qualche tempo fa una specie molto somigliante all’uomo è stata trovata da un insegnante di scuola nella Papua occidentale ha lasciato stupiti gli abitanti del villaggio. Un altro uomo ha trovato la stessa strana creatura mentre pescava nei bacini del villaggio in Indonesia. Il giovane Ahmad Seseray ha preso tutta la battuta di pesca e aveva in programma di darlo a sua madre per cucinarlo a cena.

Attualmente gli esperti credono che il pesce, scoperto a Kimindores, nella Papua occidentale, sia un pesce imperatore. A ben vedere dunque nei mari sono ancora oggi nascoste specie di animali che non conosciamo. Può sembrare strano credere che abbia o sembianze umane, ma negli abissi si nascondono molti pesci ancora inesplorati.