Avete mai visto la moglie di Beppe Fiorello? Con Eleonora insieme da oltre vent’anni [FOTO]

Chi è la moglie di Beppe Fiorello?

I Fiorello è una famiglia di grande artisti. Infatti, oltre allo showman Rosario anche il fratello Beppe è uno degli attori più bravi ed apprezzati del nostro Paese. Oggi il professionista a più di cinquant’anni, di cui venti vissuti insieme alla donna che ama.

Stiamo parlando della moglie Eleonora Pratelli, della quale tempo fa si era parlato di una sua possibile crisi matrimoniale con il professionista siciliano. Ma chi è questa donna? Nel prosieguo dell’articolo troverete delle informazioni dettagliate e delle curiosità su di lei. (Continua dopo la foto)

Eleonora Pratelli: il suo lavoro e come ha conosciuto Beppe

La moglie di Beppe Fiorello è una donna in carriera. Eleonora Pratelli ha 46 anni ed è una manager affermata ed è amministratore delegato della ‘Suite 19’, una società che si occupa di pubbliche relazioni. La professionista infatti, gestisce pure l’immagine di molti personaggi che lavorano nel mondo dello spettacolo italiano. E proprio mentre stava svolgendo il suo lavoro la Pratelli ha conosciuto l’uomo che poi sarebbe diventato suo marito.

Il fratello più piccolo di Rosario si era recato presso l’agenzia citata prima per affidarle la cura della sua immagine pubblica. A quanto pare tra i due ci sarebbe stato una sorta di colpo di fulmine ed tanto da chiederle se voleva essere la madre dei suoi figli. Dal loro unione, avvenuta dieci anni fa con una cerimonia abbastanza intima, sono venuti al mondo due figli: Anita di 17 anni e Nicola di 15.

Le parole di Beppe Fiorello sulla moglie Eleonora Pratelli

Rispetto al marito Beppe Fiorello, Eleonora Pratelli preferisce rimanere lontano dalle luci della ribalta nonostante lavora in quel settore. A tal proposito il noto attore siciliano ma che da anni vive a Roma aveva riferito: “Mia moglie fa un lavoro diverso dal mio, lei è più invisibile dal punto di vista pratico ma è molto visibile nei risultati che ottiene”.

Una relazione sentimentale oltre che duratura anche molto romantica. Infatti il grande Beppe ed Eleonora hanno un legame solido e non è facile per coloro che operano nel mondo dello spettacolo. Sono pochissime le coppie che hanno un rapporto così duraturo e che si amano come il primo giorno.