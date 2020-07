Una Vita, spoiler 17 luglio 2020: Ursula chiede aiuto a Fabiana e Agustina

Le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 17 luglio 2020 in onda alle 14.10 su Canale 5, svelano che per Ursula arriverà il momento di chiedere aiuto, anche se sarà difficile mettere un masso sul suo orgoglio. Dopo la morte di Eduardo e Lucia, la Dicenta non ha più una casa e nemmeno un lavoro. L’ex istitutrice ha mentito ai vicini, dicendo di aver trovato alloggio alla soffitta, anche se non è vero. La poverina è stata costretta a dormire nella casa in cui viveva con Cayetana.

Nella puntata di Una Vita di domani, la Dicenta si troverà in una brutta situazione. Ormai senza via di uscita, dovrà per forza chiedere aiuto a Fabiana e Agustina, se non vuole dormire per strada. Intanto, Genoveva inizierà la sua nuova avventura nel quartierino in compagnia del marito Alfredi Bryce, molto più anziano di lei e dal passato misterioso. Che cosa nascondono i due?

Una Vita anticipazioni 17 luglio 2020 su Canale 5

Calle Acacias ha visto il ritorno di Genoveva Salmeron in compagnia del nuovo marito Alfredo. I vicini si chiederanno come abbia fatto a dimenticare così in fretta Samuel, ucciso per mano del suo ex protettore Cristobal. In realtà, come svelano le anticipazioni di Una Vita, la dark lady ha intenzione di vendicarsi degli abitanti del quartiere, colpevoli di non aver aiutato lei e Samuel nel momento peggiore. A finire nel suo mirino per primi saranno Rosina e Liberto.

Per non destare sospetti, Genoveva non ha perso tempo a presentare a tutti il suo nuovo consorte. La Salmeron però dovrà affrontare un altro problema, visto che troverà Ursula nel loro appartamento, ridotto in condizioni pietose. A quel punto, come svelano gli spoiler di Una Vita, Genoveva dirà chiaramente alla Dicenta di andarsene e di non farsi più vedere.

La Dicenta in rovina completa

Nella puntata di Una Vita di domani, venerdì 17 luglio 2020 in onda su Canale 5, Ursula sarà costretta ad ammettere di non aver una casa. A quel punto, chiederà a Fabiana di aiutarla. La domestica avrà pietà di lei e le offrirà di soggiornare in soffitta insieme ad Agustina, che inizierà subito ad odiare.

Infine, le anticipazioni di Una Vita raccontano che Antonito e Ramon si metteranno d’accordo per ingannare l’ispettore militare, così da salvare il giovane Palacios da morte certa. Un dettaglio però non convincerà l’uomo. Purtroppo, il piano fallirà e Antonito non saprà più come fare per evitare di andare in guerra, cosa succederà ora?