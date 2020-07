Beautiful, spoiler 17 luglio 2020: Zoe e Xander davanti alla morte di Emma

Le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 17 luglio 2020 in onda alle 13.40 su Canale 5, svelano che Zoe e Xander correranno da Hope, temendo che Emma sia arrivata da lei per dirle che Beth è viva ed è in realtà Phoebe. Purtroppo, i due scopriranno che la Barber ha perso la vita e inizieranno a sospettare che dietro tutto ci sia lo zampino di Thomas.

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che anche Flo è stata informata del fatto che Emma ha saputo la verità sullo scambio di culle. Xander e Zoe le diranno che c’è ancora una possibilità affinché la giovane Logan non venga informata, ma occorre agire in fretta. Thomas invece si renderà protagonista di un orrendo crimine.

Beautiful anticipazioni 17 luglio 2020 su Canale 5

Secondo le previsioni di Zoe e del fidanzato, la Barber ha già raggiunto Villa Forrester. Se davvero fosse così, per loro sarebbero guai. Hope saprebbe che Beth è viva e loro finirebbero in prigione, così come Reese, nel frattempo trasferitosi a Londra. Nella puntata di domani di Beautiful, vedremo Thomas ai piedi della macchina della povera Emma, che respira ancora.

Il Forrester coglierà l’occasione al volo e non presterà soccorso alla Barber, lasciando che muoia tra le lamiere. Come se nulla fosse tornerà a casa e fingerà di non aver mai preso l’auto per inseguire Emma. Nel frattempo, le anticipazioni di Beautiful raccontano che Brooke e lo Spencer avranno modo di parlare. Brooke confiderà a Bill di essere molto preoccupata per l’instabilità mentale del suo figliastro. Proprio in quel momento, arriverà una drammatica telefonata.

Justin apprende che la nipote è morta

Gli spoiler di Beautiful raccontano che Thomas andrà alla Forrester Creations, dove Pam gli dirà che Emma è morta. Il Forrester fingerà di essere stupito, ma sa benissimo di essere il responsabile della dipartita di quella povera ragazza. Anche Bill saprà dell’incidente della Barber e resterà scioccato, così come Brooke. Almeno in un primo momento, nessuno dei due immaginerà che dietro la sua morte ci sia la mano di Thomas.

Infine, nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, venerdì 17 luglio 2020 su Canale 5, Xander e Zoe capiranno che Thomas c’entra con la morte di Emma ma non oseranno fare nulla. Tutti saranno sconvolti. Cosa succederà ora nelle vite dei Forrester e dei Logan? Stando alle ultime anticipazioni, anche per il folle figlio di Ridge le cose si metteranno male, proprio quando Brooke sarà certa della sua colpevolezza.