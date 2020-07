Che Dio ci aiuti, puntata 23 luglio 2020: Nico prende una decisione

Giovedì 23 luglio 2020 andrà in onda un’altra puntata in replica di Che Dio ci aiuti 5, in attesa della sesta stagione, già confermata per questo autunno. Come sempre, sono due gli episodi che ci terranno compagnia nella prima serata di Rai 1.

Nella nona puntata della quinta stagione di Che Dio ci aiuti, Nico cambierà idea e deciderà di partire. Una scelta che avrà delle conseguenze non indifferenti. Suor Angela invece, conoscerà un bimbo ricoverato in ospedale e verrà a sapere un oscuro retroscena sul padre. Nel secondo episodio, Suor Angela e Nico dovranno aiutare Maria che, per una serie di circostanze, si troverà impossibilitata a raccontare la verità. Ancora alti e bassi per Nico e Ginevra.

Che Dio Ci Aiuti 5 in replica giovedì 23 luglio 2020 su Rai 1

La religiosa interpretata da Elena Sofia Ricci dovrà prendere una decisione importante dopo aver scoperto la verità sul bambino ricoverato in ospedale. Come sempre, la fede la aiuterà, ma anche il suo senso di giustizia. Nella nona puntata di Che Dio ci aiuti, Nico deciderà di partire e di cambiare la sua vita. Peccato che venga a sapere cosa è accaduto ad Asia.

Proseguendo con le trame di Che Dio ci aiuti, vedremo Azzurra convinta della sua relazione con Athos, tanto da essere pronta a lasciare tutto per partire con lui. Valentina invece, che sembra aver ritrovato il sorriso dopo un periodo non facile, dovrà pensare a cosa fare con Alessio. La sua situazione sentimentale continua ad essere complicata. Purtroppo, Eugenia non avrà buone notizie. La donna è malata e la patologia della quale è affetta sembra correre inesorabile. La preoccupazione sarà tanta.

Marta ha un segreto

Nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti, Maria si troverà in grande difficoltà, in quanto è costretta a mantenere un segreto. Nico e Suor Angela le offriranno tutto il loro supporto. Intanto, arriva la denuncia da parte di uno scolaro ai danni del suoi professore. Nico è sempre dell’idea di partire, ma passando diverse ore in compagnia di Ginevra, comincerà a dubitare della sua scelta. La novizia, dal canto suo, capirà di provare dei sentimenti nei confronti del ragazzo.

Suor Angela stupirà tutti con una scelta che cambierà per sempre il convento, cosa avrà in mente? Ricordiamo che la quinta stagione di Che Dio ci aiuti, così come tutte le precedenti, è visibile sul portale Rai Play, sia da pc che scaricando l’applicazione per dispositivi mobili e tablet.