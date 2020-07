Diletta Leotta tradita da Daniele Scardina? “Era con una bionda albanese” (FOTO)

In queste ore si sta vociferando in merito alla possibile rottura tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Dopo un anno di relazione, la loro storia pare sia giunta al capolinea. I fan hanno subito notato ci fosse qualcosa di strano tra loro.

Il settimanale Nuovo, poi, ha sganciato una bomba senza precedenti, in cui ha annunciato l’ipotetica separazione tra i due. Sulla questione sono intervenute diverse persone, tra cui anche l’influencer Marzano. Il contenuto più interessante, però, è pervenuto dal diretto interessato.

Le indiscrezioni su Diletta Leotta e Daniele

A seguito della notizia diffusa da Nuovo, tutti si stanno chiedendo se Diletta Leotta e Daniele Scardina si siano realmente lasciati oppure si tratta dell’ennesimo gossip infondato. Nessuno dei due ha voluto proferire parola in merito alla vicenda. Specie la conduttrice Sky ha deciso di chiudersi in un rigoroso silenzio non pubblicando contenuti sui social da più di 24 ore. Ad ogni modo, sul web si sta molto parlando di loro in modo indiretto.

Sul profilo di Deianira Marzano sono spuntate delle segnalazioni davvero inattese. Un utente ha dichiarato di conoscere Daniele e di averlo visto con i propri occhi in compagnia di un’altra donna. La persona in questione sarebbe una ragazza di 25 anni di origini albanesi. La segnalazione in questione è stata alquanto precisa, pertanto, potrebbe avere un fondo di verità. (Continua dopo la foto)

La reazione di Scardina

La Terribile influencer, però, ci ha tenuto a chiarire di non avere la certezza assoluta di questa notizia, quindi, non ci resta che attendere per capire se sia la verità oppure no. Nel frattempo, a seguito della diffusione di tutti questi gossip, Diletta Leotta continua a rimanere in silenzio, mentre Daniele Scardina ha deciso di intervenire. Il giovane ha pubblicato una Instagram Stories alquanto criptica in cui ha mostrato l’immagine di una mano intenta a mettere del sale su qualcosa.

Tale scatto è stato accompagnato anche dalla scritta “bla, bla, bla”. Il suo comportamento starebbe a significare che la gente sta chiacchierando inutilmente di questione che, quasi certamente, non conosce minimamente. Al momento, dunque, non c’è nessuna certezza di quanto possa essere accaduto. Ciò che si sa è che entrambi hanno smesso di pubblicare contenuti insieme sui social da diverso tempo. Dopo aver trascorso insieme il lockdown, i due sono completamente spariti.