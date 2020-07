Belen Rodriguez fuori controllo: il vestito si apre, e i fan notano un dettaglio: si è scordata l’intimo? (VIDEO)

La modella ha dimenticato l’intimo?

Belen Rodriguez si sa non passa mai inosservata. L’ultimo outfit documentato nelle sue stories su Instagram non ha lasciato indifferenti i fan che subito hanno notato un dettaglio. Dopo essersi goduta un po’ di meritato relax a Capri, la showgirl argentina è tornata al lavoro.

La modella, infatti, ha già accantonato la storia finita con Stefano De Martino e proprio sulla splendida isola è stata beccata in tenera compagnia. Tornata a lavoro, Belen ha subito mostrato di essere in una forma fisica invidiabile, messa in evidenza ancor di più da un vestitino giallo. Nulla di strano se i più attenti oltre a notare il suo splendido décolleté non si fossero soffermati sullo stacco di coscia notando qualcosa…

Belen Rodriguez manda in delirio i fan

Belen Rodriguez sa di certo come far parlare di se. La modella argentina è tornata in città subito si è messa a lavoro senza rinunciare alla sensualità. La sorella di Cecilia si è immortalata in un outfit da togliere il fiato. Ma a lasciare i fan davvero senza parole lo spacco del tubino.

Belen sembra indossare l’abito senza l’intimo. Lo stacco di coscia è accentuato ancora di più dal suo movimento, fatto apposta per aprire la gonna e lasciare spazio all’immaginazione. La domanda che tutti si sono chiesti è: l’intimo è assente anche là sotto? (Continua dopo il video)

Belen Gepostet von Una Vita Anticipazioni Tv am Donnerstag, 16. Juli 2020

Nuova vita per la show girl dopo l’addio a Stefano De Martino

Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la felicità accanto a Gianmaria Antinolfi dopo la fine della storia con Stefano De Martino. Purtroppo, la show girl è stata messa già in in guardia Dayane Mello, ex fidanzata dell’imprenditore.

Solo qualche giorno fa, il magazine Chi aveva pubblicato le foto del famoso bacio di Belen e Gianmaria. La love story sembrava essere ormai assodata e i due erano pronti ad aggiudicarsi il titolo di coppia dell’estate. A quanto pare però tutto potrebbe essere già finito…

A rimescolare le carte in tavola, ci ha pensato proprio la ex di lui, Dayane Mello. Quest’ultima ha lanciato un appello alla Rodriguez raccontando alcuni retroscena sull’imprenditore: “Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!“.