Giulia De Lellis accusata per truffa, sul web è il caos: “Marciare sulla beneficenza” (FOTO)

In queste ore, l’influencer Giulia De Lellis è finita nella bufera in quanto è stata accusata di truffa. Nel dettaglio, la fidanzata di Damante ha sponsorizzato dei braccialetti a scopo benefico, ma le cose non sembrano essere esattamente queste.

L’azienda in questione, infatti, pare non aver devoluto il 100% del ricavato agli orafi di Valenza come promesso. Sulla questione è intervenuta anche la direttrice dell’azienda, la quale ha scaricato tutte le colpe sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Le accuse di truffa ai danni di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis si è resa promotrice di una campagna di beneficenza finalizzata al sostentamento degli orafi di Valenza. Nel dettaglio, la ragazza ha mostrato dei braccialetti ed ha esortato i suoi fan ad acquistarli. Il ricavato sarebbe dovuto essere integralmente devoluto alla categoria in questione. I patti, però, sembrerebbero non essere stati rispettati.

La presidente del Consorzio di Valenza, Barbara Rizzi, ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti anche contro l’influencer. In particolare, la donna ha detto di essersi rivolta alla direttrice della gioielleria produttrice dei braccialetti in questione. Tale imprenditrice si sarebbe depurata di tutte le colpe scaricandole interamente sull’influencer. In particolar modo avrebbe detto che la ragazza avrebbe frainteso il contenuto del loro accordo.

Le reazioni del web e di Giulio Raselli

La Rizzi, dunque, si è rivolta ad un avvocato ed è pronta a sporgere denuncia contro la gioielleria e, molto probabilmente, anche contro Giulia De Lellis con l’accusa di truffa. Tale notizia è divenuta virale in pochissimo tempo. Molti utenti hanno commentato quanto accaduto reputando ignobile il lucrare su di un tema così importante come la beneficenza. Il web, però, si è diviso in due categorie. Da un lato ci sono coloro i quali reputano ugualmente responsabile Giulia così quanto la gioielleria in questione.

Altri, invece, ritengono che la ragazza sia stata a sua volta truffata e spinta a pubblicizzare un contenuto poco chiaro e lecito. Della stessa idea è anche l’ex tronista Giulio Raselli, il quale stenta a credere che la De Lellis possa aver deciso intenzionalmente di truffare i suoi fan. Ad ogni modo, per il momento, la compagna di Andrea non si è ancora espressa sulla vicenda ed ha preferito chiudersi in un rigoroso silenzio. Anche Damante sta seguendo la stessa strada. Non ci resta che attendere per capire cosa accadrà.